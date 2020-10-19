"Проехала так минут 10": Водонаева рассказала, что застряла головой в окне УАЗика
38-летняя Алена Водонаева рассказала о курьезном происшествии. Голова скандальной звезды "Дома-2" застряла в окне автомобиля.
Инцидент произошел с блогером Аленой Водонаевой еще до ее переезда из родного города в Москву. Тогда будущая телезвезда работала журналисткой в местных СМИ.
Алена Водонаева ранее поделилась жуткой историей, случившейся с ней в детстве. Как считает звезда "Дома-2", именно из-за нее она "шарахается от взрослых мужиков".
"Мне было 14 лет. В один из летних дней я стояла на остановке, ждала автобус. Ко мне подошел мужчина, выглядел приятно: стройный, в костюме, хорошо говорил, был воспитанный. Предложил подвезти меня, и я согласилась. Я села к нему в машину и в какой-то момент поняла, что мы едем не туда, куда мне было нужно", - рассказала блогерша в фильме "Водонаева. Исповедь" на Premier.
По словам Алены Водонаевой, она молчала всю дорогу, думая, что нужно вести себя тихо и сделать все, что он скажет, чтобы вернуться домой живой.
О случившемся с ней 14-летняя Алена Водонаева тогда даже не сообщила собственной матери. "Я боюсь произнести фразу "меня изнасиловали", потому что она страшно звучит", - признается телеведущая.
Как писал NEWSTES, ранее Водонаева назвала мужчин без собственного жилья "собаками бездомными".