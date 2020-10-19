"Проехала так минут 10": Водонаева рассказала, что застряла головой в окне УАЗика

Вадим Карасев

38-летняя Алена Водонаева рассказала о курьезном происшествии. Голова скандальной звезды "Дома-2" застряла в окне автомобиля.

Инцидент произошел с блогером Аленой Водонаевой еще до ее переезда из родного города в Москву. Тогда будущая телезвезда работала журналисткой в местных СМИ.

Один раз, в Тюмени, у меня в таком УАЗике застряла голова в треугольной передней форточке. Зимой. И я проехала так минут 10. Это был новогодний корпоратив телеканала Ладья и автомобиль нашей редакции криминальных новостей. Эта история не тянет на "что было дальше", просто нелепая ситуация. Таких у меня сотня.



Алена Водонаева ранее поделилась жуткой историей, случившейся с ней в детстве. Как считает звезда "Дома-2", именно из-за нее она "шарахается от взрослых мужиков".



"Мне было 14 лет. В один из летних дней я стояла на остановке, ждала автобус. Ко мне подошел мужчина, выглядел приятно: стройный, в костюме, хорошо говорил, был воспитанный. Предложил подвезти меня, и я согласилась. Я села к нему в машину и в какой-то момент поняла, что мы едем не туда, куда мне было нужно", - рассказала блогерша в фильме "Водонаева. Исповедь" на Premier.

По словам Алены Водонаевой, она молчала всю дорогу, думая, что нужно вести себя тихо и сделать все, что он скажет, чтобы вернуться домой живой.

Это были 90-е, город Тюмень. Он взял меня за руку и мы поднялись в квартиру. Он сказал: сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины. Он меня раздел, занялся со мной оральным сексом и потом лишил меня девственности. Я даже не помню, было ли мне больно, потому что мне было так страшно. Я лежала и думала, только не убей меня. Я должна вернуться домой. Потом он сказал одеваться и отвез меня на то же место, где забрал.

О случившемся с ней 14-летняя Алена Водонаева тогда даже не сообщила собственной матери. "Я боюсь произнести фразу "меня изнасиловали", потому что она страшно звучит", - признается телеведущая.



Как писал NEWSTES, ранее Водонаева назвала мужчин без собственного жилья "собаками бездомными".