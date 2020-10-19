Путин поблагодарил Сигала за участие в восстановлении популяции омуля

Анастасия Иванова

Президент РФ Владимир Путин попросил главу Росрыболовства Илью Шестакова передать слова благодарности Стивену Сигалу за участие в работе по восстановлению популяции байкальского омуля.

Шестаков рассказал главе государства о том, как идёт работа по восстановлению популяции байкальского омуля. Выделены дополнительные средства как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране, уже видна положительная динамика: сокращение популяции приостановлено, есть небольшой рост, отметил он. В перспективе 2023–2025 годов, по словам Шестакова, возможно опять открыть промышленное рыболовство.