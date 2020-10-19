Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин поблагодарил Сигала за участие в восстановлении популяции омуля

Путин поблагодарил Сигала за участие в восстановлении популяции омуля

Путин поблагодарил Сигала за участие в восстановлении популяции омуля
Президент РФ Владимир Путин попросил главу Росрыболовства Илью Шестакова передать слова благодарности Стивену Сигалу за участие в работе по восстановлению популяции байкальского омуля.

Шестаков рассказал главе государства о том, как идёт работа по восстановлению популяции байкальского омуля. Выделены дополнительные средства как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране, уже видна положительная динамика: сокращение популяции приостановлено, есть небольшой рост, отметил он. В перспективе 2023–2025 годов, по словам Шестакова, возможно опять открыть промышленное рыболовство.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Мишустин провел рабочую встречу с руководством "Единой России"
Мишустин провел рабочую встречу с руководством "Единой России"
Ученые выявили новый симптом коронавируса
Ученые выявили новый симптом коронавируса
Это смешно! АРМИ сравнили BTS с животными
Это смешно! АРМИ сравнили BTS с животными
Под хиты Rolling Stones и в присутствии мужа: Ольга Сутулова поделилась подробностями родов
Под хиты Rolling Stones и в присутствии мужа: Ольга Сутулова
Рособрнадзор не планирует концептуальных нововведений в ОГЭ
Рособрнадзор не планирует концептуальных нововведений в ОГЭ
Правительство России выделило 12 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах в 2020–2021 годах
Правительство России выделило 12 млрд рублей на ликвидацию третьей
В Москве 540 тысяч учеников 1–5-х классов возвращаются после каникул в школы
В Москве 540 тысяч учеников 1–5-х классов возвращаются после каникул
Уголовное дело против экс-соперника Лукашенко потребовали закрыть
Уголовное дело против экс-соперника Лукашенко потребовали закрыть
Путин поблагодарил Сигала за участие в восстановлении популяции омуля
Путин поблагодарил Сигала за участие в восстановлении популяции омуля
Около трети стартапов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии
Около трети стартапов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии
В NASA оценили шансы найти следы жизни на Марсе
В NASA оценили шансы найти следы жизни на Марсе
В Перу обнаружили огромный геоглиф кошки возрастом более двух тысяч лет
В Перу обнаружили огромный геоглиф кошки возрастом более двух тысяч

Топ на сегодня

Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто кого?
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
В Италии выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
В Италии выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Еще по теме

Депутат Николаев призвал активизировать усилия по борьбе с незаконным выловом омуля
Николаев: нужно учитывать права населения при восстановлении омуля на Байкале
В Российской Федерации запретили ловить омуля на Байкале
Щапов: пресс-конференция Путина активизирует поиск решения проблемы водоохранной зоны на Байкале