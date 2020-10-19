Рекордная дальность непрерывного полета среди птиц составила 12 200 километров

Вадим Карасев

Самец малого веретенника (Limosa lapponica), птицы из семейства бекасовых, во время перелета с Аляски в Новую Зеландию без посадки пролетел 12 200 километров. Это рекордное расстояние для перелетных птиц. Предыдущий рекорд, составляющий 11 680 километров, был поставлен 2007 году представителем того же вида.

Малые веретенники гнездятся в тундре вокруг берегов Северного Ледовитого Океана, от Лапландии до Аляски. Зиму же они проводят на юге. Разные популяции малых веретенников отправляются на зимовку в Средиземноморье, Восточную Африку, Индию, Австралию или Новую Зеландию. Для подготовки к миграции они усиленно питаются, собирая на линии прибоя моллюсков, ракообразных и червей на берегу. Вес птиц за время откорма увеличивается вдвое, половина прибавки приходится на жир. «У них невероятно эффективное соотношение топлива к энергии, — говорит орнитолог Джесси Конклин (Jesse Conklin). — Они сконструированы как реактивный истребитель. У них длинные заостренные крылья и очень гладкий дизайн, который придает им большой аэродинамический потенциал».

Веретенник-рекордсмен был в прошлом году окольцован сотрудниками Global Flyway Network, изучающими миграции куликов, получив номер 4BBRW (буквы означают цвет колец: два синих, красное и белое). Также он получил миниатюрное устройство весом всего пять граммов, передающее на спутник информацию о местоположении птицы. Веретенник отправился в путь с юго-запада Аляски 16 сентября и 11 дней спустя прибыл в бухту недалеко от новозеландского Окленда, средняя его скорость составила 88,5 километров в час. Спутник зафиксировал прямой полет на расстояние 12 854 км, но ученые полагают, что с учетом ошибок округления путь составляет около 12 200 км.

В обратный путь из Новой Зеландии веретенники отправляются в марте. Он занимает больше времени, так как птицы делают остановку на побережье Желтого моря, где кормятся в течение примерно месяца.