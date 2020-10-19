Рособрнадзор не планирует концептуальных нововведений в ОГЭ

Алексей Вольцев

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями рассказал о перспективах аттестации девятиклассников в новом учебном году.

Он отметил, что ведомство в настоящее время не планирует изменений в процедуре проведения основного государственного экзамена.

«Все демонстрационные версии размещаются на сайте, и ребята с ними могут спокойно знакомиться и начинать поэтапную подготовку к экзамену», – сообщил Анзор Музаев.

Он уточнил, что количество экзаменов для выпускников девятых классов остается прежним: два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору.

Анзор Музаев напомнил, что видеонабюдение на ОГЭ на данный момент не прописано как обязательное требование, ряд регионов организует его по собственной инициативе.