Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

С кем из знаменитостей дружит Тэхён?

С кем из знаменитостей дружит Тэхён?

Наши скрытные мальчики из BTS не так уж часто показывают фото в компаниях с другими знаменитостями и говорят, что их лучшими «френдами» являются члены «Бантан». Но мы, как и детективы АРМИ, не перестаем следить за Bangtan Boys и хорошо знаем, с кем еще проводят свои вечера айдолы. Сегодня мы поговорим с вами о Тэхёне (Taehyung). Ви всегда считали одним из самых общительных и дружелюбных членов команды BTS.


[media=https://twitter.com/Tenebris971/status/1316656528229793792?ref_src=twsrc%5Etfw]

Наверное, именно поэтому у харизматичного красавчика так много друзей среди знаменитостей разных областей. Знали ли вы, например, что у ТТ есть 3 бади из актерской сферы? Нет?! Тогда сейчас мы вас с ними познакомим.

Пак Со Джун (Park Seo Joon)

[media=https://twitter.com/elena15111991/status/1225109090147487749?ref_src=twsrc%5Etfw]

Чхве У Сик (Wooshik)

[media=https://twitter.com/ShowAsia/status/899880101696774144?ref_src=twsrc%5Etfw]

Пак Хён Сик (Park Hyun Sik)

[media=https://twitter.com/well_milk/status/1027164406323589120?ref_src=twsrc%5Etfw]

Хотя Тэхён никогда не рассказывал, где именно познакомился с ребятами, армия уверена, что это произошло на съемках Hwarang, однако, не исключено, что парни встречались раньше, ведь артисты часто пересекаются на различных проектах!

[media=https://twitter.com/lerakimnamtae/status/1316363666342785024?ref_src=twsrc%5Etfw]

Еще один хороший приятель шалунишки Вишни — Пак Бо Гом (Park Bogum). Красавцы обожают проводить время вместе и радовать своих фанов замечательными снимками.

[media=https://twitter.com/gemmyPBG/status/1254797428160491526?ref_src=twsrc%5Etfw]


Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Виртуальный тренажер для классных руководителей проходит апробацию в московских школах
Виртуальный тренажер для классных руководителей проходит апробацию в
«Артек» в третий раз стал официальной и самой большой в Крыму площадкой акции «Тотальный диктант»
«Артек» в третий раз стал официальной и самой большой в Крыму
Школьники, родители и учителя приняли участие во всероссийском открытом уроке «Спорт – это жизнь»
Школьники, родители и учителя приняли участие во всероссийском
Будет свадьба? Чимину из BTS сделала предложение 13-летняя девочка
Будет свадьба? Чимину из BTS сделала предложение 13-летняя девочка
С кем из знаменитостей дружит Тэхён?
С кем из знаменитостей дружит Тэхён?
ВЦИОМ зафиксировал рост удовлетворенности россиян материальным положением
ВЦИОМ зафиксировал рост удовлетворенности россиян материальным
Онлайн трансляции хоккейных матчей на платформе «Мир хоккея»
Онлайн трансляции хоккейных матчей на платформе «Мир хоккея»
"Необходимо хотя бы попытаться". Американист о продлении СНВ-3
"Необходимо хотя бы попытаться". Американист о продлении СНВ-3
В Норвегии обнаружены остатки языческого храма
В Норвегии обнаружены остатки языческого храма
Аромат с нотами джина, рисовая маска, крем в шариках и другие бьюти-новинки
Аромат с нотами джина, рисовая маска, крем в шариках и другие
Чистка энергетики дома: избавляемся от осенних проблем перед зимой
Чистка энергетики дома: избавляемся от осенних проблем перед зимой
Оператор ГТС Украины: Напрямую «Газпром» мог бы продавать газ на границе
Оператор ГТС Украины: Напрямую «Газпром» мог бы продавать газ

Топ на сегодня

Как носить маску, чтобы не запотевали очки?
Как носить маску, чтобы не запотевали очки?
Озвучен новый порядок назначения министров правительства
Озвучен новый порядок назначения министров правительства
Украинский экс-посол предложил "вернуть" Крым через Белоруссию
Украинский экс-посол предложил "вернуть" Крым через Белоруссию
Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в
Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию
Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию

Еще по теме

Как пахнут члены группы BTS?
Тэхён из BTS усыновил малыша!
BTS номинированы на премию «Грэмми» 2021 года
Милое фото Тэхёна в худи с его девушкой