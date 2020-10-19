С кем из знаменитостей дружит Тэхён?
Наши скрытные мальчики из BTS не так уж часто показывают фото в компаниях с другими знаменитостями и говорят, что их лучшими «френдами» являются члены «Бантан». Но мы, как и детективы АРМИ, не перестаем следить за Bangtan Boys и хорошо знаем, с кем еще проводят свои вечера айдолы. Сегодня мы поговорим с вами о Тэхёне (Taehyung). Ви всегда считали одним из самых общительных и дружелюбных членов команды BTS.
Наверное, именно поэтому у харизматичного красавчика так много друзей среди знаменитостей разных областей. Знали ли вы, например, что у ТТ есть 3 бади из актерской сферы? Нет?! Тогда сейчас мы вас с ними познакомим.
Пак Со Джун (Park Seo Joon)
Чхве У Сик (Wooshik)
Пак Хён Сик (Park Hyun Sik)
Хотя Тэхён никогда не рассказывал, где именно познакомился с ребятами, армия уверена, что это произошло на съемках Hwarang, однако, не исключено, что парни встречались раньше, ведь артисты часто пересекаются на различных проектах!
Еще один хороший приятель шалунишки Вишни — Пак Бо Гом (Park Bogum). Красавцы обожают проводить время вместе и радовать своих фанов замечательными снимками.
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