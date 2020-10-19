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Саша Барон Коэн рассказал, как умерла его детская мечта стать шеф-поваром

Саша Барон Коэн рассказал, как умерла его детская мечта стать шеф-поваром
Английский актер Саша Барон Коэн в беседе с журналисткой из издания The New York Times рассказал, как умерла его детская мечта. Одно время комик хотел быть шеф-поваром.


"Со мной в средней школе учился парень по имени Раймон Блан. Он стал шеф-поваром и получил звезду Мишлен. Однажды я зашел в его ресторан и попросил поработать у него, но он не принял меня. Он сказал, что я слишком высокий (рост комика 193 сантиметра.— Прим. ред.), чтобы работать на кухне. После этого я отказался от мечты стать шеф-поваром", — пояснил Саша Барон Коэн.

В интервью актер также рассказал, что несмотря на эту неудачу, он не разлюбил кулинарию. Недавно у него был небольшой опыт работы на кухне, причем у известного повара и телеведущего Эрика Рипера.

"Я столкнулся с Эриком Рипером и сказал, что хочу быть шеф-поваром. На это он ответил: "Приходи ко мне в ресторан". Это было потрясающе, потому что мы с братом провели три часа на кухне во время обеда. Работа эта утомительная, плюс, мы мешались. Я потом очень сожалел об этом", — вспоминал Барон Коэн.

В конце сентября с участием актера на сервисе Netflix вышла драма "Суд над чикагской семеркой", в которой он сыграл общественного деятеля Эбби Хоффмана. А 23 октября на Amazon Prime Video выйдет долгожданное продолжение комедии "Борат". Сиквел получил длинное название "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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