Школьники, родители и учителя приняли участие во всероссийском открытом уроке «Спорт – это жизнь»

Влада Некрасова

Минпросвещения России проведёт акцию-челлендж «Всероссийская утренняя зарядка». Акцию анонсировал статс-секретарь – заместитель Министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев во время третьего всероссийского открытого урока «Спорт – это жизнь». Онлайн-трансляция урока велась с Большой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники».

«Давайте проведём все вместе урок школьной гимнастики. Мы запустим во всех популярных социальных сетях голосование по единому дню Всероссийской утренней зарядки. Совместно всей страной провели бы и выполнили самые простые упражнения. Вы – дома, в школе, на спортивной площадке, мы – на своих рабочих местах», – предложил Андрей Корнеев.

Статс-секретарь – заместитель Министра просвещения также рассказал о том, что государство делает для того, чтобы спорт в школах стал доступнее.

«Мы запускаем проекты по модернизации образовательных организаций, спортивных залов и площадок при школах. Уделяем внимание тому, чтобы с детства формировалась основа здорового образа жизни. Министерством разрабатываются меры, которые помогут сделать уроки физкультуры интереснее. Уже сейчас созданы программы, посвящённые хоккею и шахматам», – сказал он.

Кроме того, особое внимание уделяется подготовке инструкторов, педагогов по физкультуре.

Гостями открытого урока для школьников, родителей и учителей стали один из наиболее перспективных молодых хоккеистов Адель Сафин, спортивный агент сборной России по фигурному катанию Мария Шашина, арбитр ФИФА Екатерина Козырева, спортивный комментатор Павел Занозин, спортивный врач Артём Сергиенко.

Участники онлайн-урока познакомились с профессиями спортивной индустрии и узнали, что помогает развивать спорт для школьников России.

Всероссийские открытые уроки – регулярные онлайн-уроки по профессиональной навигации, которые проводятся при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Мероприятия нацелены на знакомство учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. На данный момент открытые уроки набрали более 85 миллионов просмотров.

Первый всероссийский открытый урок в этом учебном году провёл Владимир Путин – он состоялся в День знаний и был посвящён теме сохранения исторической памяти «Помнить – значит знать». 2 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов провёл второй открытый урок «Будь здоров!» по вопросам безопасности и защиты здоровья, здорового образа жизни учащихся.