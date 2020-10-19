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Сколько стоит вылечиться от коронавируса в Украине: медики назвали сумму

Сколько стоит вылечиться от коронавируса в Украине: медики назвали сумму

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Украине, где за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 4 766 человек, лечение одного больного обходится в сумму порядка 20 тысяч гривен.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщила начальник пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.

При этом она уточнила, что эта сумма может удвоиться, если заболевший находится в интенсивной терапии.

По словам Лилии Гудзь, названные суммы покрывают все необходимые для лечения процедуры. Она также отметила, что больницы, с которыми Национальная служба здоровья заключила договоры, независимо от того, где они находятся, получают одинаковые средства на пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее посол Японии в Украине Такаши Кураи сообщал, что в ближайшее время в нашу страну отправят экспериментальный препарат для лечения коронавирусного заболевания Фавипиравир/Авиган. По его словам, Япония была готова сделать это еще полгода назад, однако соответствующее официальное решение Кабмин принял лишь сейчас.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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