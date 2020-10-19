Сколько стоят туры в Абхазию в межсезонье и на Новый год

Алексей Вольцев

В продаже у туроператоров появились туры в Абхазию на Новый год-2021. Как бронировалось направление осенью, и что поможет Абхазии получить хорошие продажи туров на новогодний период, рассказали участники рынка.

По информации туроператоров, несмотря на позднее открытие направление (граница с Абхазией открылась лишь с 1 августа), спрос на туры в эту страну достаточно быстро восстановился. Так, по данным туроператора «Интурист», продажи в августе уже соответствовали аналогичному периоду прошлого года.

«В сентябре рост продаж к сентябрю прошлого года составил 49%, в октябре продажи превышают аналогичный период прошлого года уже более, чем в два раза. Спросу способствует как высокая загрузка курортов Краснодарского края, теплая осень и ограниченный выбор зарубежных направлений, так и демократичная ценовая политика абхазских отельеров», – отмечают в «Интуристе».

Осенью объекты размещения Абхазии работали с загрузкой 90%, при этом все популярные отели в Гаграх и Пицунде встали на stop sale еще в сентябре

По оценкам экспертов туроператоров «Дельфин» и TUI Россия, спрос на туры в Абхазию на бархатный сезон в годовом выражении вырос на 50%. Например, в октябре у TUI Россия по направлению забронировано свыше 1000 туристов.

В «Русском Экспрессе» сообщили о более чем трехкратном увеличении спроса по Абхазии относительно прошлого года, в ICS Travel Group – о росте продаж в 2 раза в октябре. Туроператор «Мультитур» отмечает, что большинство его клиентов поехало на абхазские курорты именно в бархатный сезон.

Абхазия в ТОП-3 направлений осени у туроператора ANEX Tour и входит в пятерку самых популярных направлений октября и у Национального туроператора АЛЕАН: на нее приходится около 10% всех продаж.

По наблюдениям экспертов АЛЕАН, бархатный сезон в Абхазии вполне можно назвать состоявшимся: объекты размещения работали с загрузкой 90%, при этом все популярные отели в Гаграх и Пицунде встали на stop sale еще в сентябре.

В НОЯБРЕ ЦЕНЫ НИЖЕ ДО 30%

По данным участников рынка, в осеннем периоде и в декабре на абхазском направлении нет СПО (круглогодичные отели хорошо грузятся), однако наблюдается сезонное снижение цен. По данным АЛЕАН, в среднем цена на проживание в ноябре снижается на 15-20%.

Как добавляют в ICS Travel Group, в зависимости от категории звездности отеля снижение цены может составить и до 30%.

Так, у ICS Travel Group в ноябре недельный пакетный тур в Абхазию (перелет+проживание+страховка + 3 разовое питание) будет стоить 24 062 р. на двоих (Новый Афон, отель «Водопад»).

РОССИЯНЕ БРОНИРУЮТ В АБХАЗИИ БОЛЕЕ ДОРОГИЕ ОБЪЕКТЫ

Как отмечают туроператоры, в межсезонье на направлении в основном востребован отдых на побережье. По информации экспертов «Дельфина», спрос на экскурсионные туры в Абхазию очень небольшой, не более 1% от общего объема продаж. По оценке представителей TUI Россия, около 10% продаж приходится на санаторный отдых.

По версии АЛЕАН, в ТОП-3 самых популярных объектов для санаторного отдыха и лечения в Абхазии входят «Самшитовая Роща», Amra Park Hotel & SPA» и Alex Resort & Spa Hotel.

В ТОП-3 самых популярных объектов для санаторного отдыха и лечения в Абхазии входят «Самшитовая Роща», Amra Park Hotel & SPA» и Alex Resort & Spa Hotel

Закрытые границы повлияли на предпочтения россиян, путешествующих в Абхазию. Как отмечают в «Дельфине», в этом году значительно вырос спрос на немногочисленные объекты категории комфорт и люкс-уровня в Абхазии. Средний чек на человека по туру 8дней/7ночей составляет у этого туроператора 22 000 р. (без перелета)

Схожий тренд к выбору более дорогих объектов размещения наблюдают также эксперты TUI Россия и «Интуриста». По наблюдениям «Интуриста», россияне стали чаще выбирать размещения с большей продолжительностью. Если раньше средняя продолжительность тура составляла 9 ночей, то в этом сезоне в Абхазию едут уже на 12-14 ночей.

СПРОСУ НА АБХАЗИЮ ЗИМОЙ ПОМОЖЕТ ВЫСОКАЯ ЗАГРУЗКА ОТЕЛЕЙ СОЧИ

По оценке TUI, в среднем около 25-30% отелей Абхазии продолжат работать и в зимний период.

Туроператоры осторожны в прогнозах о том, как вырастет спрос на туры в Абхазию в этот период. Эксперты сходятся во мнении, что основополагающим фактором этого процесса будет эпидемиологическая ситуация.

«Сейчас глубина продаж в условиях достигает конца ноября. Зимний спрос будет зависеть от ограничительных мер на направлении и открытия других направлений на этот период», – отмечают в «Интуристе».

В TUI Россия считают, что спрос на Абхазию этой зимой вырастет, чему поможет высокая загрузка отелей Сочи

Впрочем, в TUI Россия считают, что спрос на Абхазию этой зимой вырастет, чему поможет высокая загрузка отелей Сочи.

Участники рынка надеются, что инфраструктура Абхазии справится с возможным увеличением турпотока зимой.

«В Абхазии открылись несколько новых здравниц в Гагре, Новом Афоне, Сухуме, которые могут быть востребованы в межсезонье и новогодние праздники», – говорят в «Дельфине». По мнению экспертов АЛЕАН, основный наплыв туристов зимой будет из соседнего Сочи на короткие поездки, и с этим инфраструктура Абхазии справится.

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В АБХАЗИЮ НА НОВЫЙ ГОД

«Дельфин»: отели без питания (8 дней/7н) - от 7800 р. на двоих (без учета перелета). Отели с завтраком - от 15000 р. на двоих. Проживание с 3-х разовым питанием – от 25800 р. на двоих.

TUI Россия: пакетный тур с 30.12.2020 на 6 ночей с питанием FB обойдется от 24 600 р. на двоих.

«Интурист»: недельный тур с авиаперелетом из Москвы и размещением в гостевом доме в Гагре обойдется от 11 652 р. на двоих без питания.

Национальный туроператор АЛЕАН: неделя проживания в Абхазии (без перелета) обойдется в 20 000 р. Дополнительно оплачивается новогодний банкет (6000 р.)

«Мультитур»: новогоднее путешествие в Абхазию (заезд 31 декабря, 3 дня/2 ночи) обойдет от 12 600 р. на двоих с 3-х разовым питанием (без дороги).

ANEXTour: тур с авиаперелетом на двоих обойдется от 38 000 р.