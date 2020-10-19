Следователи добрались до переписки экс-мэра Норильска в мессенджере

Лидия Мартынова

Следователи нашли «признаки преступной халатности» в действиях бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина при разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Как рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, это удалось выяснить после изучения переписки чиновника в одном из мессенджеров.

«При расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов проведен анализ содержимого одного из мессенджеров, используемых бывшим тогда главой Норильска Ахметчиным Р. В. Полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима ЧС и повлекшей существенное увеличение размера причиненного вреда», — пояснил Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Напомним, пожар и разлив топлива на территории принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ-3 произошли в конце мая этого года. Росприроднадзор в июле оценил ущерб от произошедшего в 148 млрд рублей.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности, порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Как сообщало ИА Newstes, следователи также возбудили уголовное дело против мэра Норильска Рината Ахметчина. По версии следствия, он в течение трех дней после разлива топлива не вводил в городе режим ЧС, а его бездействие привело к увеличению и без того крупного ущерба, нанесенного экологии. Сейчас дело рассматривается в Норильском городском суде. Сам Ахметчин, в июле объявивший об отставке по собственному желанию, признал вину.