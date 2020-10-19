«София Конкина умерла из-за короткого замыкания», — в фитнес-клубе пытаются замести следы преступления

Алексей Вольцев

Дочь актера Владимира Конкина София ушла из жизни около месяца назад, но тайна ее смерти так и не была раскрыта следствием. Ранее публика подозревала в убийстве девушки ее сожителя, затем сменила версию и начала полагать, что Соня умерла из-за избытка алкоголя в организме, попросту захлебнулась.

Недавно в расследовании всплыл интересный факт: на утро после гибели знаменитости в спортивном клубе срочно решили заменить проводку, а сотрудники, посовещавшись с руководством, отказались пускать внутрь представителей прессы.

«Во время следственных действий ничего трогать нельзя, любое прикосновение к вещдокам — уже преступление»,

— с недовольством высказался о ситуации адвокат Павел Астахов.

Такое подозрительное действие эксперты посчитали одной из главных улик дела. С возмущением Астахова согласился и судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов, который полагает, что именно короткое замыкание могло стать причиной кончины Софии.

«Когда человек находится в воде, то токовоспринимающей поверхностью является все тело человека, а не какой-то отдельный участок. Большой сложностью в проведении данного вида судебно-медицинских экспертиз, является то, что при наружном осмотре специфических знаков не обнаруживается»,

— сообщил он. https://www.instagram.com/p/CGCNIValCPD/ Подпишись на нас в Яндекс Новости