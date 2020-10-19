«София Конкина умерла из-за короткого замыкания», — в фитнес-клубе пытаются замести следы преступления
Дочь актера Владимира Конкина София ушла из жизни около месяца назад, но тайна ее смерти так и не была раскрыта следствием. Ранее публика подозревала в убийстве девушки ее сожителя, затем сменила версию и начала полагать, что Соня умерла из-за избытка алкоголя в организме, попросту захлебнулась.
Недавно в расследовании всплыл интересный факт: на утро после гибели знаменитости в спортивном клубе срочно решили заменить проводку, а сотрудники, посовещавшись с руководством, отказались пускать внутрь представителей прессы.
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Вчера в Боткинскую больницу привезли дочь актера Владимира Конкина - София утонула в пресной воде. Владимира Конкина мы знаем по фильмам "Как закалялась сталь", "Место встречи изменить нельзя", "Отцы и дети" и другим. Мы выражаем соболезнования семье Конкиных. ⠀ #САО #БеговойРайон #ВладимирКонкин #СофияКонкина
«Во время следственных действий ничего трогать нельзя, любое прикосновение к вещдокам — уже преступление»,— с недовольством высказался о ситуации адвокат Павел Астахов.
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Допрос Владимира Конкина о смерти дочери: новые странные факты 👇 Артист дал показания в рамках расследования гибели дочери Софии. Представитель Следственного комитета лично приехал в дом Владимира Конкина, чтобы задать ряд вопросов. Адвокат актера Юлия Нитченко рассказала, что тот по-прежнему находится в подавленном состоянии. Владимир Алексеевич уединился в загородном доме и ни с кем не общается. Расследованием смерти Софии занимается группа СК из четырех человек. На днях актер, как потерпевший по делу, дал показания. «Мы пробыли в гостях у Владимира Алексеевича шесть часов. Я не могу комментировать какие-то личные моменты и переживания своего доверителя, но скажу так: по словам потерпевшего, у них не было конфликтов с дочерью. Наоборот, Конкин постоянно поддерживал Софию. На вопрос следователя о том, почему девушка не рассказала отцу про кавалера, Владимир Алексеевич предположил, что она просто не хотела его расстраивать. Мой доверитель рассказал, что был возмущен, когда узнал, что София и ее сожитель Серов сдавали без его ведома квартиру в Химках! Ведь она была куплена специально для Софии, и Конкин не давал никому доверенность на право распоряжаться имуществом. Также мы рассказали следователю обо всех наших подозрениях», — рассказала Нитченко. Ранее в СМИ появилась информация о том, что перед смертью София употребляла алкоголь. По словам Нитченко, это результаты промежуточного исследования, так как судебно-медицинская экспертиза еще не готова. «Отмечу, что в морге были взяты дополнительные образцы биологических материалов, которые дадут на выходе судебно-медицинской экспертизы развернутую картину с учетом версии о насильственной смерти. С моей подачи было увеличено количество вопросов перед экспертами, их более 20. Также нас ознакомили с постановлением о назначении судебно-компьютерной экспертизы. В ней будет изучаться изъятый в фитнес-клубе сервер на предмет удаления записей с видеокамер», — рассказала Юлия. По словам Нитченко, Михаила Серова по-прежнему подозревают в причастности к смерти девушки, хотя он это отрицает. Также в рамках следствия планируется выяснить, кто был рядом с Софией в фитнес-клубе. #конкин #софияконкина
Такое подозрительное действие эксперты посчитали одной из главных улик дела. С возмущением Астахова согласился и судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов, который полагает, что именно короткое замыкание могло стать причиной кончины Софии.
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Дочь Владимира Конкина утонула в бассейне спортивного клуба Как сообщают журналисты, два дня назад София Конкина отправилась в бассейн одного из столичных фитнес-клубов. Однако домой звездная наследница так и не вернулась. Стало известно, что 32-летняя София Конкина была экстренно госпитализирована в Боткинскую больницу поздно ночью. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, но та скончалась вследствие отказа почек. Предварительная же причина смерти — утопление в пресной воде. Однако, как сообщают журналисты, семья погибшей не верит в эту версию. София была опытным пловцом и давно посещала тренировки. Возможно, после тщательной проверки представители правоохранительных органов изменят предыдущий вердикт. Известно, что София Конкина отправилась в спортивный клуб 22 сентября, но домой так и не вернулась. Встревоженные родственники самостоятельно предприняли поиски пропавшей, а на следующий день им позвонили из лечебного учреждения и сообщили, что пациентка в крайне тяжелом состоянии. А утром девушки не стало.
«Когда человек находится в воде, то токовоспринимающей поверхностью является все тело человека, а не какой-то отдельный участок. Большой сложностью в проведении данного вида судебно-медицинских экспертиз, является то, что при наружном осмотре специфических знаков не обнаруживается»,— сообщил он. https://www.instagram.com/p/CGCNIValCPD/ Подпишись на нас в Яндекс Новости