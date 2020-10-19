США обвинили россиян в попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее

Алексей Вольцев

Министерство юстиции США обвинило шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран, сообщает в понедельник РИА «Новости».

В обвинительном заключении ведомства говорится, что хакерские атаки якобы предпринимались для «поддержки усилий российских властей по подрыву, ответным мерам или другой дестабилизации» в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции, Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее, а также попыток международного сообщества привлечь Россию к ответственности за «использование «Новичка».

В Минюсте утверждают, что все шесть обвиняемых граждан — это действующие и бывшие сотрудники ГРУ и входят в подразделение №74455.

«Мы предъявили уголовные обвинения в сговоре сотрудникам российской военной разведки. Они обвиняются в проведении самой разрушительной и подрывной серии кибератак в мире, когда-либо приписывавшейся одной группе», — заявил помощник министра юстиции Джон Демерс, его слова передает ТАСС.

Россия ранее неоднократно отвергала обвинения США в кибершпионаже.