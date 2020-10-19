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США обвинили шестерых россиян в попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее

США обвинили шестерых россиян в попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее
Минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на текст обвинительного заключения.

По мнению обвинения, россияне якобы "намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации" в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции, Олимпиады в Южной Корее и попытках международного сообщества привлечь Россию к ответственности за применение нервно-паралитического вещества "Новичок".

# Россия
По материалам: ria.ru

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