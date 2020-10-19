Стример Mellstroy жестко избил девушку в прямом эфире

Лидия Мартынова

Скандальный стример Андрей Бурим, которого общественность знает как Mellstroy, угодил в крупный скандал. Парень разбил лицо девушке в прямом эфире, ударив ее несколько раз головой об стол. Сейчас потерпевшая находится в больнице.

Молодые люди поругались в ходе стрима на платформе Twitch. Алена Ефремова попросила Андрея раздеться перед камерой, в знак доказательства того, что у него красивая фигура. После этого Андрей схватил девушку за голову и ударил об стол, а через пару секунд вышвырнул ее из комнаты. Позже Mellstroy удалил запись стрима.

Пострадавшая выложила у себя в Instagram несколько видео, сообщив поклонникам, что врачи ей диагностировали ушибы мягких тканей. Алена также заявила, что собирается написать заявление в полицию.

«Этот человек психически неуравновешен и может принести серьезный физический ущерб здоровью. Я знаю, что подобные ситуации происходили и на нём висит административная ответственность»,

— заявила потерпевшая Алена.

Теперь девушка требует у Mellstroy миллион рублей компенсации. Отметим, что стример уже предложил ранее ей 100 тысяч рублей, чтобы «замять дело».

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