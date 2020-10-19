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Стример Mellstroy жестко избил девушку в прямом эфире

Стример Mellstroy жестко избил девушку в прямом эфире

Скандальный стример Андрей Бурим, которого общественность знает как Mellstroy, угодил в крупный скандал. Парень разбил лицо девушке в прямом эфире, ударив ее несколько раз головой об стол. Сейчас потерпевшая находится в больнице.


Молодые люди поругались в ходе стрима на платформе Twitch. Алена Ефремова попросила Андрея раздеться перед камерой, в знак доказательства того, что у него красивая фигура. После этого Андрей схватил девушку за голову и ударил об стол, а через пару секунд вышвырнул ее из комнаты. Позже Mellstroy удалил запись стрима.


Пострадавшая выложила у себя в Instagram несколько видео, сообщив поклонникам, что врачи ей диагностировали ушибы мягких тканей. Алена также заявила, что собирается написать заявление в полицию.

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Предыдущий пост удалили. Мелстрой избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своём стриме. Все, кто может помочь с организацией судебного процесса и обладающие ценной информацией по этому поводу - пожалуйста, дайте связь через Директ с пометкой «суд/адвокат». Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месево из железа, крови и кусков Кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясёт, голова раскалывается при любом повороте/движении. Все, кто в здравом уме меня поддержат. Чего он хотел добиться, избивая меня? Добился своего, ни один нормальный человек, который себя уважает, не будет его аудиторией. Она потеряна. Если бы я заранее знала, что там происходит, то этого бы не произошло. Таких людей лечить надо, неуравновешенность граничит с психозом. Интересно, много ли он замял подобных дел с помощью бабок. Все, кто пострадал от его рук и хочет присоединиться к коллективному иску, пишите в Директ с той же пометкой. Если у него есть условка, то привлечём к уголовке. Справедливость есть

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«Этот человек психически неуравновешен и может принести серьезный физический ущерб здоровью. Я знаю, что подобные ситуации происходили и на нём висит административная ответственность»,

— заявила потерпевшая Алена.

Теперь девушка требует у Mellstroy миллион рублей компенсации. Отметим, что стример уже предложил ранее ей 100 тысяч рублей, чтобы «замять дело».

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По материалам: popcake.tv

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