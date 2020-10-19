Трамп "понизил" Макрона в должности

Вадим Карасев

Президент США Дональд Трамп назвал Эммануэля Макрона премьер-министром Франции, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган. При этом американский лидер признался, что ему нравится французский коллега.

Трамп вспомнил о Парижском соглашении по климату и заявил, что в одиночку остановил его действие.

Знаете, что еще я остановил? Парижское соглашение по климату. Мне очень нравится премьер-минист Макрон, но я как-то спросил о том, как обстоят дела, как соглашение? Дела не очень.

Макрон был первым зарубежным лидером, которого посетил Трамп после избрания, однако затем их отношения заметно испортились: в частности, американский президент в 2017 году пожал руку Макрону своим "фирменным" методом.

В 2015 году 100 стран подписали Парижское соглашение, регулирующее изменение климата и ограничивающее рост глобальной средней температуры значением в полтора градуса по Цельсию. Согласно научным исследованиям, эта цель едва ли достижима в ближайшее время.

Выход из договора был одним из предвыборных обещаний Трампа. Новые договоренности были заключены в 2016 году 170 странами мира, включая Россию. Американский лидер утверждает, что глобальное потепление не зависит от выбросов углекислого газа, которые регулируются подписанным документом.