Турция в Идлибе: перегруппировка сил перед наступлением Асада?

Анастасия Иванова

Турция решила отказаться от некоторых своих наблюдательных постов в сирийской провинции Идлиб, включая пункты дислокации, созданные в рамках соглашений с Россией, сообщает сегодня, 19 октября, со ссылкой на свои военные источники портал Middle East Eye (MEE).

Два собеседника издания, «знакомые с этим решением», утверждают, что турецкие военные уйдут с четырёх наблюдательных пунктов и двух других временных объектов в Идлибской зоне деэскалации, которые были окружены сирийскими правительственными войсками в начале этого года «во время нового нападения на удерживаемую повстанцами провинцию».

Всего у Турции, согласно договорённостям с Россией, 12 наблюдательных постов в Большом Идлибе (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия), однако на самом деле количество опорных пунктов турецкой армии на северо-западе арабской республики больше и оно доходит до 20.

«Наблюдательные пункты находятся в районах, которые трудно защитить в нынешнем затруднительном положении, таких как Морек и Шир-Магхар, — сказал один из источников МЕЕ. — Военные объекты находятся недалеко от (города) Саракиб (восток провинции Идлиб. — Ред.)».

Между тем, сами турецкие военные опровергают свёртывание своего присутствия в Идлибе, напротив, указывая на его усиление. Об этом свидетельствуют последние данные из зоны деэскалации в САР.

Как сообщало ИА Newstes, после нескольких месяцев относительного спокойствия в Идлибской зоне деэскалации, где с начала марта этого года установлен режим прекращения огня, ВС Турции на прошлой неделе ввели крупный контингент в северо-западный регион арабской республики. По данным турецкой газеты Milliyet, колонна из 70 единиц тяжёлой бронетехники, включая танки и самоходные артиллерийские установки, пересекла границу вечером 15 октября и вошла в Идлиб. Военный конвой направился к турецким наблюдательным пунктам в зоне деэскалации. При этом указывалось, что помимо интенсивного развёртывания дополнительных сил, турецкие военные также начали строительство новой военной базы в южной части Идлиба. Новое развёртывание Турции, отметила Milliyet, произошло после роста напряжённости на прошлой неделе в регионе, который, «силы режима Башара Асада снова подвергли бомбардировке».

Вооружённое противостояние между сирийской армией и боевиками-исламистами накаляется в течение последних нескольких недель, несмотря на формально действующий с марта этого года режим прекращения огня в Большом Идлибе. По данным военных источников в Дамаске, сирийская армия готовит масштабную наземную операцию в южных районах провинции Идлиб, так как турецкая сторона до сих пор не выполнила своих обязательств по выведению всех «бойцов сирийской вооружённой оппозиции» из районов к югу от трассы М-4 (Алеппо — Латакия).

Турция затягивает выполнение своих обязательств по меморандуму о нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии, заявила 17 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Выполнение Анкарой своих обязательств по российско-турецкому меморандуму, который был подписан 5 марта текущего года, затягивается», — констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, Россия и Турция по итогам шестичасовых переговоров 5 марта в Москве договорились установить в Идлибской зоне деэскалации новый режим прекращения огня, вступивший в силу с 00.01 по местному времени 6 марта. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 на северо-западе арабской республики. Также было условлено с 15 марта начать совместное патрулирование российских и турецких военных вдоль участка указанной трассы от населённого пункта Трумба (в двух километрах к западу от города Саракиб) до посёлка Айн аль-Хабр. Соответствующая договорённость оформлена в виде дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму министров обороны России и Турции от 17 сентября 2018 года.