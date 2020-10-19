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У Армении свой спрос с НАТО: Турция получила от вас зелёный свет?

У Армении свой спрос с НАТО: Турция получила от вас зелёный свет?

Президент Армении Армен Саркисян призвал Евросоюз и НАТО оказать давление на Турцию, которая, по его словам, генерирует нестабильность на Южном Кавказе.

«Если я поеду в Брюссель, я хочу поговорить с руководством НАТО о том, почему Турция — полноправный член Североатлантического альянса, участвует в войне, которая не имеет ничего общего с НАТО. Как получается, что страна НАТО делает, что хочет, а НАТО не делает ничего? Значит ли это, что турки получили зелёный свет от НАТО?», — задался вопросом Саркисян в беседе американским изданием Politico.

Вмешательство Турции в карабахский конфликт на стороне Баку изменит геополитику Южного Кавказа, превратив Азербайджан в турецкий плацдарм на пути к более обширному региону — Центральной Азии ­­— и влиянию Анкары на трубопроводную сеть.

Президент республики предупредил, что находящиеся в Азербайджане сирийские террористы могут стать фактором долгосрочной региональной нестабильности.

«Они создадут там ещё одну зону нестабильности, которая будет угрожать Азербайджану, России, Армении и Ирану, — отметил Саркисян. — Складывается впечатление, что (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган повсюду вокруг себя создаёт нестабильность, разрушая действующие статус-кво. В этом море нестабильности Турция, кажется, плавает достаточно спокойно, поскольку это позволяет ей играть со всеми».

Если в регионе укрепится Турция, то и Южная Европа, и Центральная Азия станут от неё зависимыми, этого она и добивается, уверен Саркисян. Он подчеркнул усилия президента Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова в посредничестве по урегулированию вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

Если мировое сообщество даст неверную геополитическую оценку нынешней ситуации в Нагорном Карабахе, то Европе следует «ждать Турцию возле Вены», об этом, как сообщало ИА Newstes, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью немецкому изданию Bild, которое было опубликовано 4 октября. По словам премьера, Анкара вербует и перевозит из Сирии террористов для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией, а турецкая армия напрямую вовлечена в конфликт. «Полагаю, через 100 лет Турция вернулась в регион Южного Кавказа, чтобы продолжить геноцид армян. Нагорный Карабах и Армения стали сейчас фронтом цивилизации. Армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток. Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем Южный Кавказ», — сказал Пашинян.

Напомним, Армения и Азербайджан вечером 17 октября приняли решение установить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября. Стороны пошли на этот шаг в продолжение заявлений, сделанных президентами стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября, министрами иностранных дел России, США и Франции, а также во исполнение совместного заявления, принятого 10 октября в Москве. В рамках гуманитарного перемирия должен быть проведён обмен пленными и телами погибших. Однако прекращение огня было сорвано. В ходе состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. Стороны обвиняли друг друга в его срыве. 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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