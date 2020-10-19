Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «У него такие хорошие пропорции»: работница аэропорта влюбилась в RM из BTS

«У него такие хорошие пропорции»: работница аэропорта влюбилась в RM из BTS

«У него такие хорошие пропорции»: работница аэропорта влюбилась в RM из BTS

Чтобы встретить к-поп айдолов, совсем не обязательно посещать концерты, красные ковровые дорожки или съемочные площадки клипов. Местом неожиданной встречи может стать аэропорт, кафе, стадион и даже общественный транспорт.


На днях одна из работниц аэропорта рассказала о том, как встретила южнокорейскую к-поп группу BTS. По ее словам, после этой встречи она стала АРМИ. У себя в Twitter Кэйт похвалила Чонгука (Jungkook), Джей-Хоупа (J-Hope) за их манеры и доброту.


«Первым приехал RM. Как только я его увидела, я обратила внимание на его сексуальное тело. У него такие хорошие пропорции. Он выглядел, как на снимке из «Kim Daily»! Айдол был одет удобно, но все еще со стилем. Он излучает добрую ауру. После того, как я стала его фанаткой, я начала его по-настоящему уважать, так как обнаружила, что его внутренняя красота производит большее впечатление»,

— делится своими впечатлениями работница.

По словам Кэйт, Ви (V) соблюдал масочный режим и старался близко не подходить к людям. Девушка также отметила неповторимый стиль Тэхена:

«По его одежде сразу стало понятно, что он артист».

А вот Шуга (Suga) был совсем не приметным. Айдол был одет во все черное и мало разговаривал.

«Он был тише других участников. У него немного обаяния! Как котенок, который делает вид, что ему это не нравится, но на самом деле любит получать любовь»,

— заключила Кейт.

А ты когда-нибудь встречал артистов в аэропорту?

Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

«У него такие хорошие пропорции»: работница аэропорта влюбилась в RM из BTS
«У него такие хорошие пропорции»: работница аэропорта влюбилась в RM
Озвучен новый порядок назначения министров правительства
Озвучен новый порядок назначения министров правительства
Бритни Спирс одержала небольшую победу в суде над своим отцом
Бритни Спирс одержала небольшую победу в суде над своим отцом
Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию
Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию
Следователи добрались до переписки экс-мэра Норильска в мессенджере
Следователи добрались до переписки экс-мэра Норильска в мессенджере
Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
12 звезд, которые сражались с расстройством пищевого поведения
12 звезд, которые сражались с расстройством пищевого поведения
Экс-глава СБУ вспомнил об украинской империи
Экс-глава СБУ вспомнил об украинской империи
Лунный день сегодня 19 октября 2020 года
Лунный день сегодня 19 октября 2020 года
Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто кого?
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто

Топ на сегодня

Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной Польше»
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной
Турцию может не устроить рост добычи нефти в Ливии
Турцию может не устроить рост добычи нефти в Ливии
Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия
Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с ювелирными изделиями и аксессуарами
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с

Еще по теме

АРМИ в шоке от чистоты Джей-Хоупа из BTS
Татухи, секс, взгляд — J HOPE из BTS шокировал сменой имиджа и это новый секс-символ
Пиппа Мидлтон рассказала о предстоящей свадьбе
Такого вы еще не видели! Чимин с накаченными губами