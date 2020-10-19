«У него такие хорошие пропорции»: работница аэропорта влюбилась в RM из BTS

Алексей Вольцев

Чтобы встретить к-поп айдолов, совсем не обязательно посещать концерты, красные ковровые дорожки или съемочные площадки клипов. Местом неожиданной встречи может стать аэропорт, кафе, стадион и даже общественный транспорт.

На днях одна из работниц аэропорта рассказала о том, как встретила южнокорейскую к-поп группу BTS. По ее словам, после этой встречи она стала АРМИ. У себя в Twitter Кэйт похвалила Чонгука (Jungkook), Джей-Хоупа (J-Hope) за их манеры и доброту.

«Первым приехал RM. Как только я его увидела, я обратила внимание на его сексуальное тело. У него такие хорошие пропорции. Он выглядел, как на снимке из «Kim Daily»! Айдол был одет удобно, но все еще со стилем. Он излучает добрую ауру. После того, как я стала его фанаткой, я начала его по-настоящему уважать, так как обнаружила, что его внутренняя красота производит большее впечатление»,

— делится своими впечатлениями работница.

По словам Кэйт, Ви (V) соблюдал масочный режим и старался близко не подходить к людям. Девушка также отметила неповторимый стиль Тэхена:

«По его одежде сразу стало понятно, что он артист».

А вот Шуга (Suga) был совсем не приметным. Айдол был одет во все черное и мало разговаривал.

«Он был тише других участников. У него немного обаяния! Как котенок, который делает вид, что ему это не нравится, но на самом деле любит получать любовь»,

— заключила Кейт.

А ты когда-нибудь встречал артистов в аэропорту?

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