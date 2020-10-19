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Ученые выявили новый симптом коронавируса

Ученые выявили новый симптом коронавируса
Изменения слуха могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией, заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета, пишет газета Express 18 октября.

Некоторые пациенты с COVID-19 до выявления инфекции и других симптомов сообщали о звоне или шуме в ушах без какого-либо внешнего стимула.

Также зафиксированы случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.
В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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