Уголовное дело против экс-соперника Лукашенко потребовали закрыть

Влада Некрасова

Защита экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико направила в КГБ республики ходатайство о прекращении уголовного преследования по всем предъявленным ему обвинениям, сообщил один из адвокатов арестованного Дмитрий Лаевский.

"Шестнадцатого октября 2020 года мы с коллегой – адвокатом Александром Пыльченко направили в КГБ ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Виктора Бабарико по всем предъявленным ему обвинениям", – написал он в Telegram.

Он заявил, защита аргументировала отсутствие оснований для уголовного преследования по каждой из выдвинутых в обвинении статей Уголовного кодекса Белоруссии. По словам адвоката, в обвинении не описаны признаки инкриминируемых составов преступлений, не указывается, какие конкретно действия вменяются в вину и на каких фактах обвинение основывается. "Это все расходится с требованиями УПК", – написал он.

По словам Лаевского, Бабарико "ни до ареста, ни после не предъявлялось никаких актов проверок – ни налоговых, ни каких-либо иных", хотя с момента задержания прошло 4 месяца.