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Украинский экс-посол предложил "вернуть" Крым через Белоруссию

Украинский экс-посол предложил "вернуть" Крым через Белоруссию
Экс-посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный заявил в эфире телеканала "Прямой", что Украина может "вернуть" Крым через Белоруссию.

"Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть "Большая Украина", где наши интересы не меньше", - заявил экс-дипломат.

# Россия
По материалам: ria.ru

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