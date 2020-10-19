Украинский экс-посол предложил "вернуть" Крым через Белоруссию

Анастасия Иванова

Экс-посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный заявил в эфире телеканала "Прямой", что Украина может "вернуть" Крым через Белоруссию.

"Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть "Большая Украина", где наши интересы не меньше", - заявил экс-дипломат.