Установка элайнеров в стоматологии StarSmile

Роман Иванов

Элайнеры – это современная замена классическим брекетам. Представляют собой прозрачные накладки на зубы, которые со временем выравнивают их.

Лечение прикуса элайнерами проводится в современной стоматологической клинике «StarSmile». В распоряжении компании имеется передовое диагностическое оборудование, лучшие расходные материалы и высококвалифицированные врачи-стоматологи.

«StarSmile» осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере выравнивания зубов без брекетов уже очень давно. Сеть стоматологических клиник присутствует во всех крупнейших городах на территории Российской Федерации. На официальном сайте компании star-smile.ru вы сможете просмотреть цены на элайнеры и расположение ближайшей к вам клиники.

Преимущества ношения элайнеров

Накладки на зубы для исправления прикуса предназначены абсолютно для всех, кто не может по каким-либо причинам использовать обычный фиксированный ортодонтический аппарат, то есть, брекеты. Отказ от брекетов, в первую очередь, вызван эстетической составляющей такого вида лечения прикуса. Согласитесь, никто не хочет носить несколько лет на зубах стальные накладки. В редких случаях брекеты натирают десна, а также вызывают болезненные ощущения на самих зубах.

Элайнеры также являются идеальным медицинским решением для людей с врожденной аллергией на никель и композитный клей, который используется при установке ортодонтических скоб (брекетов). Прозрачные элайнеры все чаще выбирают люди, которые опасаются негативных последствий ношения фиксированных брекетов, например таких, как вырывание здоровых зубов, кариес, изменение цвета, разрушение эмали или раздражение десен.

Качественное лечение прикуса в StarSmile

В стоматологической клинике StarSmile используется уникальный запатентованный метод ортодонтического лечения. Специальные прозрачные накладки изготавливаются методом термоформования с использованием фольги разной толщины. Но важно помнить, что успех лечения во многом зависит от пациента, который обязан регулярно носить вкладыши.

Срок лечения определяется индивидуально для каждого пациента и зависит от того, насколько большой дефект необходимо будет исправить. Как правило, видимого результата удается добиться уже через 3 месяца использования. Элайнеры способны сдвигать зубы на 1 мм в месяц или отклоняют их на 5 градусов за тот же период времени. В результате время лечения намного короче, чем в случае стационарных аппаратов.