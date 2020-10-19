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В Белоруссии более 240 человек задержали на акциях протеста в воскресенье

В Белоруссии более 240 человек задержали на акциях протеста в воскресенье
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что ему на данный момент известно о задержании более 240 человек во время протестных акций в республике в воскресенье.

В воскресенье оппозиция Белоруссии провела традиционные акции протеста в разных городах страны, наиболее крупное мероприятие прошло в Минске. Здесь сторонники оппозиции прошли по Партизанскому проспекту, наткнувшись на кордон силовиков, развернулись назад и провели шествие по проспекту Рокоссовского по направлению к Минской кольцевой автодороге.

# В мире
По материалам: ria.ru

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