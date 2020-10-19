В ГД оценили предложенный украинским экс-послом путь "возвращения" Крыма

Влада Некрасова

Бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный предлагает не просто неосуществимые, а по-настоящему фантастические пути "возвращения" Крыма через Белоруссию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее Бессмертный заявил в эфире телеканала "Прямой", что Украина может вернуть Крым через Белоруссию. Он отметил, что в Белоруссии проживают почти полмиллиона этнических украинцев и "там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами". Как полагает экс-посол, "нужно осознание амбиций не только внутри государства, но и вовне".