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В ГД оценили предложенный украинским экс-послом путь "возвращения" Крыма

В ГД оценили предложенный украинским экс-послом путь "возвращения" Крыма
Бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный предлагает не просто неосуществимые, а по-настоящему фантастические пути "возвращения" Крыма через Белоруссию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее Бессмертный заявил в эфире телеканала "Прямой", что Украина может вернуть Крым через Белоруссию. Он отметил, что в Белоруссии проживают почти полмиллиона этнических украинцев и "там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами". Как полагает экс-посол, "нужно осознание амбиций не только внутри государства, но и вовне".

# В мире
По материалам: ria.ru

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