В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"

Влада Некрасова

Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, в соответствии с новой редакцией закона "О правительстве", будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Государственная Дума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных, в том числе и вице-премьеров, утверждает Госдума по предложению премьер-министра.