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В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"

В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"
Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, в соответствии с новой редакцией закона "О правительстве", будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Государственная Дума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных, в том числе и вице-премьеров, утверждает Госдума по предложению премьер-министра.

# Политика
По материалам: ria.ru

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