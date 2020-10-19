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В Госдуме рассказали о новом порядке назначения министров

В Госдуме рассказали о новом порядке назначения министров
Если отставка кого-то из членов кабмина произойдёт до вступления в силу новой редакции закона "О правительстве", новый формат назначения министров уже действует согласно принятым в июле поправкам в конституцию, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Государственная Дума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра.

# Политика
По материалам: ria.ru

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