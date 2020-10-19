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В Киеве нашли чем ответить «Газпрому» в случае прекращения транзита газа

В Киеве нашли чем ответить «Газпрому» в случае прекращения транзита газа

Если «Газпром» не продлит с Украиной договор по транзиту газа в Европу, в Киеве смогут компенсировать это за счет открытия поставок из стран Центральной Азии.

Такое заявление в интервью порталу S&P Global Platts сделал глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Он считает, что таким способом украинская сторона «ударит» по «Газпрому» и навяжет ему конкуренцию.

При этом глава украинского оператора искренне надеется на то, что Украина сможет заручиться поддержкой стран ЕС в виде новых поставщиков.

«Мы будем продолжать борьбу с „Газпромом“ и добиваться поддержки Европейского союза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу. Десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию», — сказал Макогон.

Он также пообещал, что Киев продолжит требовать переноса точки передачи газа европейским потребителям на границу России и Украины, чтобы таким образом лишить «Газпром» возможности «навязывать странам свои условия».

Еще одну альтернативу российскому газовому транзиту Киев видит в том, чтобы сосредоточиться на поставках синтетического метана, биометана или водорода.

«Мы в поиске таких возможностей, и я считаю, что Украина вместе с нашей газотранспортной системой могла бы существенно способствовать реализации плана сокращения выбросов углерода в Европе», — уверен Макогон.

Отметим, что пока в Киеве вынашивают фантастические планы перекачки по своим трубопроводам биогаза и даже водорода, Украина может лишиться возможности перекачивать по ним даже то, для чего они строились еще во времена СССР.

Как сообщало ИА Newstes, часть украинской газотранспортной системы уже сегодня пришла в полную негодность и отдельные ее участки начали разрушаться прямо во время эксплуатации.

Если так пойдет и дальше, то ГТС Украины просто перестанет существовать, и амбициозные планы Киева «ударить» по «Газпрому» туркменским и казахским газом отпадут сами собой.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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