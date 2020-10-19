В Киеве озвучили стратегию на случай отказа "Газпрома" продлить транзит

Лидия Мартынова

Киев будет добиваться поддержки Европейского Союза для организации транзита газа через РФ в Европу из стран Центральной Азии в случае, если "Газпром" не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы по истечению его срока, заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Мы будем продолжать борьбу с "Газпромом" и добиваться поддержки Европейского Союза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу. Десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию... Я считаю, что Европа была бы заинтересована в этих источниках, и мы сфокусируемся на этом", - сказал Макогон в интервью S&P Global Platts, опубликованном на сайте "Оператор ГТС Украины" в понедельник.