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В «Миротворце» заявили о вакцинировании умершего от коронавируса «главы» Ялты

В «Миротворце» заявили о вакцинировании умершего от коронавируса «главы» Ялты

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Подхвативший коронавирусную инфекцию «глава администрации Ялты» Иван Имгрунт умер несмотря на то, что был привит российской вакциной от COVID19, которую отказался закупать украинский Минздрав.


«Привитый российской вакциной против коронавируса начальник оккупационной администрации Ялты скончался от коронавируса через три недели после инъекции. Об этом сделана отметка в Чистилище сайта «Миротворец», — пишет в социальных сетях Роман Зайцев.

ПРО РОССИЙСКУЮ ВАКЦИНУ ОТ COVID19
Привитый российской вакциной против коронавируса начальник оккупационной администрации Ялты скончался от коронавируса через три недели после инъекции.
Об этом сделана отметка в Чистилище сайта «Миротворец». pic.twitter.com/Z5C07K7rwa

— Zaitsev Roman (@roman_zaitsev) October 19, 2020

О том, что у Имгруна был диагностирован коронавирус, сообщал «Интерфакс», ссылавшийся на окружение самого «главы Ялты». Информация о том, что он заболел, появилась 30 сентября — сообщалось, что чиновника госпитализировали с пневмонией в одну из клиник Санкт-Петербурга.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко объяснял, что без клинических испытаний и выяснения, формирует ли организм «имунный ответ» на лекарство, препарат является лишь «кандидатом», а не вакциной.

Фото с сайта «администрации» Ялты.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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