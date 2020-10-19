В Москве 540 тысяч учеников 1–5-х классов возвращаются после каникул в школы

Алексей Вольцев

В Москве 540 тысяч учеников 1–5-х классов возвращаются после каникул в школы, обучение для них будет проходить в очном формате, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Еще 500 тысяч учащихся (с 6-го по 11-й класс) две недели будут учиться дистанционно.

«Старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. Вместе с этим они лучше владеют информационными технологиями, поэтому дистанционное обучение позволит сохранить их здоровье, а также уменьшить нагрузку на школы, чтобы безопасно организовать учебу для ребят помладше», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ученикам младших классов обеспечат дополнительные меры безопасности. С начала учебного года во всех столичных образовательных учреждениях регулярно проводят генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Также в учреждениях установили бактерицидные лампы закрытого типа, которые обеззараживают воздух, и дозаторы с антисептиком. На входе школьникам измеряют температуру, это делают и в течение учебного дня. Также за каждым классом закреплен свой кабинет. У разных классов уроки начинаются в разное время, поэтому перемены, время завтраков и обедов у каждой параллели свои.

В очном формате с 19 октября возобновляются занятия и в колледжах. Работа кружков и секций в учреждениях дополнительного образования в этом режиме приостанавливается на две недели.