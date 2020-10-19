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В Москве допустили введение QR-кодов в салонах красоты и ресторанах

В Москве допустили введение QR-кодов в салонах красоты и ресторанах

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Столичные власти допускают введение QR-кодов в ресторанах и салонах красоты, если система идентификации по ним будет успешной для входа в ночные заведения, заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Об этом 19 октября сообщает ТАСС.

«Если система [чекинов] заработает, вполне возможно и другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы», — сказал Немерюк.

Такое мнение руководитель департамента торговли и услуг столицы высказал в интервью соучредителю барного объединения «Профсоюз» Дмитрию Левицкому, опубликованном в Instagram.

По словам Немерюка, московские власти обсуждают с бизнесом возможность введения чекинов, которые будут «некой альтернативой полному закрытию».

Также столичный чиновник обратил внимание, что считает данную систему «гуманной», так как благодаря идентификации граждане смогут определить, угрожает их жизни что-то или нет«, и сразу начать лечение, если вдруг они тоже заразились коронавирусом.

Ранее сообщалось, что с понедельника доступ работников и посетителей в ночные клубы, бары и рестораны, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев в интервью «Парламентской газете» заявил, что заболеваемость COVID-19, возросшая осенью, пойдёт на спад, когда ударят морозы. Весной же количество заразившихся снова возрастёт, но новая волна будет менее интенсивной.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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