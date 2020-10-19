В Москве заработала система QR-кодов для ночных клубов и баров

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Вход в столичные заведения, которые открыты после полуночи, для посетителей и сотрудников будет возможен только при условии регистрации телефона — заработала система QR-кодов для ночных клубов, ресторанов и баров. Об этом 19 октября сообщает РИА «Новости».

Система начала работать с 12:00 понедельника. К этому времени предприятия, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, должны были оформить уникальный QR-код для каждого заведения. При этом владельцам сети заведений нужно оформлять отдельный код по каждому из адресов сети и размещать уникальный код на входе в заведение.

Отмечаться на входе в заведение необходимо в любое время суток, за отсутствие QR-кода предприятию грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей. При этом клиентов, которые будут находиться там без кода, штрафовать не будут.

Для регистрации на входе по QR-коду, надо его отсканировать, перейти по ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Подтверждение регистрации появится на экране. Для регистрации по смс нужно отправить смс на номер 7377, ответное сообщение с подтверждением нужно показать на входе.

Ожидается, что эксперимент позволит после выявления инфекции у кого-то из посетителей оповестить всех присутствовавших в ночном заведении людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

По словам главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, QR-коды для регистрации посетителей уже получили свыше 500 заведений мегаполиса. Эксперимент продлится до 1 ноября.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие сутки в России ещё 15 982 человека заразились коронавирусом — всего в стране зафиксировано 1 415 316 случаев инфицирования. Лидерами среди регионов по числу суточного прироста стали Москва — 5 376, Санкт-Петербург — 686, Подмосковье — 466.

Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев в интервью «Парламентской газете» заявил, что заболеваемость COVID-19, возросшая осенью, пойдёт на спад, когда ударят морозы. Весной же количество заразившихся снова возрастёт, но новая волна будет менее интенсивной.