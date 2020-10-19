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В начальной школе экзаменов не будет – Анзор Музаев

В начальной школе экзаменов не будет – Анзор Музаев

Введение итоговой аттестации в четвертых классах не рассматривается и не обсуждается, заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Никаких дополнительных испытаний мы не видим, не планируем, не обсуждаем», – подчеркнул он в ходе всероссийской встречи с родителями.

Анзор Музаев уточнил, что школьники пишут Всероссийские проверочные работы, а школы самостоятельно решают, учитывать ли результаты этих работ при выставлении четвертных или годовых оценок.

# Общество
По материалам: edu.ru

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