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В NASA оценили шансы найти следы жизни на Марсе

В NASA оценили шансы найти следы жизни на Марсе
Вероятность обнаружения следов жизни на Марсе увеличивается, сообщил директор NASA Джим Брайденстайн в ходе видеоконференции Марсианского общества.

Брайденстайн отметил, что свидетельства существования жизни на Марсе пока не обнаружены.
"Но вероятность этого продолжает увеличиваться. Чем больше мы ищем, тем больше узнаем, что все необходимые, как мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом", - сказал он.

В сентябре на одном из полюсов Марса ученые нашли систему из четырех озер с жидкой водой, которые находятся под поверхностью планеты. Они могли бы стать средой обетания некоторых форм жизни.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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