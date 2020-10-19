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В Норвегии обнаружены остатки языческого храма

В Норвегии обнаружены остатки языческого храма

Возле деревни Осе в коммуне Бюгланн на юге Норвегии археологи обнаружили остатки языческого храма VIII века. Это первая подобная находка на территории страны.

Исследователи из Университетского музея Бергена вели раскопки на участке, предназначенном для строительства жилого дома. Они нашли следы ям, где размещались столбы древнего деревянного здания. Основываясь на расположении этих столбов и других артефактов, ученые реконструировали план строения. Он оказался идентичен плану языческих храмов, ранее найденных в Уппокре на юге Швеции и Тиссё в Дании.

Длина здания составляла около 13,7 метра, ширина — от 7 до 8 метров, высота – 12 метров. Предполагается, что местные жители использовали его для ритуалов, проводившихся в дни летнего и зимнего солнцестояний. Подтверждением связи этого места с культами плодородия служит «фаллический камень», найденный здесь еще в 1928 году. Во время раскопок были обнаружены ямы для приготовления пищи и кости животных. Археологи считают, что это остатки жертвоприношений Одину, Тору и другим скандинавским богам. Рядом располагались два длинных строения, использовавшиеся для содержания скота.

Подобные здания древние скандинавы начали строить в VI веке, когда впервые столкнулись с жителями Южной Европы, имевшими большие культовые постройки. Ямы для приготовления жертвенного мяса существовали в Осе раньше, чем был построен храм, еще в V–VI веке, отражая более ранний этап скандинавских ритуалов.

Начиная с XI века, когда христианство стало основной религией Норвегии, короли сжигали или разрушали языческие святилища. Но при каких обстоятельствах прекратил свое существование храм в Осе, ученые пока не установили.

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По материалам: polit.ru

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