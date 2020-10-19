В парламенте Армении призвали СБ ООН создать бесполётную зону над Карабахом

Влада Некрасова

Парламентская партия «Просвещённая Армения» выступила сегодня, 19 октября, с заявлением, в котором предлагается объявить «бесполётную зону для предотвращения нового геноцида и гуманитарной катастрофы» в Нагорном Карабахе.

«Сегодня в ответ на запрос России, Франции и США в Совете Безопасности ООН состоится закрытое обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе. В течение более 20 дней Вооружённые силы Азербайджана в преступном сговоре с Вооружёнными силами Турции, наёмниками и террористическими группами, наносили и продолжают наносить удары по гражданскому населению Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.), гражданским объектам инфраструктуры, используя вооружения, запрещённые международными конвенциями, убивая (в том числе путём обезглавливания) военнопленных, совершая другие военные преступления, проводя этнические чистки населения Арцаха. В результате этих действий опасность совершения нового геноцида против нации, пережившей геноцид 1915 года, стала вполне реальной. С учётом вышеизложенного, мы призываем Совет Безопасности ООН объявить над всей территорией Арцаха и установить всеми доступными способами бесполётную зону (no-fly zone) для всех типов летательных аппаратов, что предотвратит дальнейшие военные преступления, ликвидирует последствия гуманитарной катастрофы. В то же время мы призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Российскую Федерацию, Францию ​​и Соединённые Штаты — поддержать принятие и выполнение этого предложения», — говорится в заявлении.

Напомним, Армения и Азербайджан вечером 17 октября приняли решение установить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября. Стороны пошли на этот шаг в продолжение заявлений, сделанных президентами стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября, министрами иностранных дел России, США и Франции, а также во исполнение совместного заявления, принятого 10 октября в Москве. В рамках гуманитарного перемирия должен быть проведён обмен пленными и телами погибших. Однако прекращение огня было сорвано.

В ходе состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. Стороны обвиняли друг друга в его срыве.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.