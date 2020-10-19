В Перу обнаружили огромный геоглиф кошки возрастом более двух тысяч лет

Алексей Вольцев

. Археологи обнаружили на плато Наска в Перу гигантское изображение кошки, которое датируется предположительно 200 – 100 годами до н.э., сообщает The Guardian.

"Изображение было еле заметным и могло исчезнуть, поскольку находится на крутом склоне, подверженном естественной эрозии", - уточнили в министерстве культуры страны.

Оно было найдено во время работ по улучшению доступа к одной из смотровых площадок.

Археологи очистили геоглиф и провели консервацию. Длина каменного рисунка составляет около 37 метров, ширина линий от 30 до 40 сантиметров.

"Удивительно, что мы до сих пор обнаруживаем новые геоглифы, и мы также знаем, что, скорее всего, нам еще предстоят аналогичные находки", — уточнил ведущий археолог Перу по геоглифам Наски Джонни Исла.

Он рассказал также, что беспилотники сильно облегчают задачу по поиску новых изображений. За последние несколько лет в Перу были найдены около 100 древних рисунков меньшего размера.

В 1994 году плато Наска, на котором первые геоглифы были обнаружены в начале XX века, было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.