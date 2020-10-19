Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » В Перу обнаружили огромный геоглиф кошки возрастом более двух тысяч лет

В Перу обнаружили огромный геоглиф кошки возрастом более двух тысяч лет

В Перу обнаружили огромный геоглиф кошки возрастом более двух тысяч лет
. Археологи обнаружили на плато Наска в Перу гигантское изображение кошки, которое датируется предположительно 200 – 100 годами до н.э., сообщает The Guardian.

"Изображение было еле заметным и могло исчезнуть, поскольку находится на крутом склоне, подверженном естественной эрозии", - уточнили в министерстве культуры страны.

Оно было найдено во время работ по улучшению доступа к одной из смотровых площадок.


Археологи очистили геоглиф и провели консервацию. Длина каменного рисунка составляет около 37 метров, ширина линий от 30 до 40 сантиметров.


"Удивительно, что мы до сих пор обнаруживаем новые геоглифы, и мы также знаем, что, скорее всего, нам еще предстоят аналогичные находки", — уточнил ведущий археолог Перу по геоглифам Наски Джонни Исла.

Он рассказал также, что беспилотники сильно облегчают задачу по поиску новых изображений. За последние несколько лет в Перу были найдены около 100 древних рисунков меньшего размера.

В 1994 году плато Наска, на котором первые геоглифы были обнаружены в начале XX века, было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Около трети стартапов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии
Около трети стартапов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии
В NASA оценили шансы найти следы жизни на Марсе
В NASA оценили шансы найти следы жизни на Марсе
В Перу обнаружили огромный геоглиф кошки возрастом более двух тысяч лет
В Перу обнаружили огромный геоглиф кошки возрастом более двух тысяч
Как разбогатеть и привлечь удачу: народные способы
Как разбогатеть и привлечь удачу: народные способы
Администрацию губернатора Калужской области возглавила Карина Башкатова
Администрацию губернатора Калужской области возглавила Карина
Хейли Бибер поддержала мужа Джастина на съемках шоу
Хейли Бибер поддержала мужа Джастина на съемках шоу
Финская газета рассказала о смерти Пушкина от туберкулеза
Финская газета рассказала о смерти Пушкина от туберкулеза
Во время осенних каникул в Сургуте откроются 48 онлайн-лагерей
Во время осенних каникул в Сургуте откроются 48 онлайн-лагерей
В псковских «Точках роста» открылись шахматные гостиные
В псковских «Точках роста» открылись шахматные гостиные
В начальной школе экзаменов не будет – Анзор Музаев
В начальной школе экзаменов не будет – Анзор Музаев
В парламенте Армении призвали СБ ООН создать бесполётную зону над Карабахом
В парламенте Армении призвали СБ ООН создать бесполётную зону над
Смартфон Huawei Mate 40 Pro рассекречен до презентации
Смартфон Huawei Mate 40 Pro рассекречен до презентации

Топ на сегодня

Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто кого?
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с ювелирными изделиями и аксессуарами
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи

Еще по теме

В Перу обнаружили более пятидесяти новых геоглифов
В Перу отыскали утраченный геоглиф
Водитель грузовика разрушил часть геоглифов Наски в Перу
В древнем городе индейцев обнаружены таинственные рисунки на земле (ФОТО)