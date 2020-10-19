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В псковских «Точках роста» открылись шахматные гостиные

В псковских «Точках роста» открылись шахматные гостиные

В центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Псковской области появились шахматные гостиные, сообщает Псковское агентство информации.

Работа ведется в рамках региональной программы «Школьный шахматный всеобуч»: организуются уроки, соревнования, открываются тематические кружки.

Руководитель Регионального центра шахматного образования и спорта, член Детско-юношеской комиссии Федерации шахмат России Александр Шпак и вице-президент Федерации шахмат  Псковской области Сергей Арефьев посетили ряд районных школ, где появились «Точки роста».

Они ознакомились с оборудованием центров, уточнили потребности школ в инвентаре, узнали о возможностях дистанционной работы по обучению шахматам, перспективах проведения соревнований, а также обсудили содержание курсов повышения квалификации для учителей «шахматного всеобуча», в том числе с помощью интернета.

По итогам поездки Федерация шахмат Псковской области представила на конкурс Фонда президентских грантов проект, направленный на создание в районных центрах на базе «Точек роста» школьных шахматных клубов, оборудованных современной шахматной инфраструктурой.

«Точки роста» открываются в рамках регионального проекта «Современная школа» по направлению «Образование». В школах региона уже функционирует 49 «Точек роста». К концу года планируется организовать их еще в 60 школах и 14 учреждениях специального образования региона. На оборудование каждого центра из бюджетов различных уровней было выделено порядка 1,2 миллиона рублей. Муниципалитеты за собственный счет ремонтировали и оформляли помещения.

# Общество
По материалам: edu.ru

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