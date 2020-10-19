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Вакцину "Спутник V" могут поставить в страны Латинской Америки в декабре

Вакцину "Спутник V" могут поставить в страны Латинской Америки в декабре
Российская вакцина "Спутник V" может быть поставлена в страны Латинской Америки в декабре, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы считаем, что уже в декабре мы сможем начать поставку в Латинскую Америку. Мы будем производить десятки миллионов доз вакцины уже в декабре… очень активные поставки мы начнем в январе", - сказал Дмитриев, выступая на вебинаре по сотрудничеству со странами Латинской Америки.

Глава РФПИ также анонсировал подписание соглашений о поставках российской вакцины с Аргентиной и Перу. Ранее фонд объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии - до 50 миллионов доз, в Индии - 100 миллионов доз, а также в Узбекистане - до 35 миллионов доз и Непале - 25 миллионов доз.


В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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