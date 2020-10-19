ВЦИОМ зафиксировал рост удовлетворенности россиян материальным положением

Вадим Карасев

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование на тему социального самочувствия россиян по итогам сентября 2020 года.

"Россияне оценивают материальное положение своей семьи преимущественно как среднее (60%). Негативные оценки сократились по сравнению с августом на 2 п.п. и составили 24%, как хорошее оценивают материальное положение семьи 15% россиян. Таким образом, индекс самооценки материального положения составил 51 п., что на 3 п.п. больше, чем в предыдущем месяце", - отмечают специалисты.

Кроме того, 46% респондентов рассказали, что их полностью устраивает их жизнь, еще 30% признались, что отчасти удовлетворены жизнью, а отчасти нет. Полностью недовольны своей жизнью оказались 23% россиян.

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