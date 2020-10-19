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Виртуальный тренажер для классных руководителей проходит апробацию в московских школах

Виртуальный тренажер для классных руководителей проходит апробацию в московских школах

Виртуальный тренажер для классных руководителей проходит апробацию в московских школах, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Первыми учебными заведениями стали школа на Юго-Востоке им. Маршала В.И. Чуйкова и школа № 1474.

Тренажер разработан командой Московского центра развития кадрового потенциала образования.

«Мы разработали такие диагностические инструменты, которые индивидуально для каждого человека подбирают кейсовые задания и дают возможность увидеть динамику его профессионального роста. Тренажер не только помогает в выявлении профессиональных дефицитов, их устранении, но и формирует практические навыки. Это системное решение для повышения квалификации классных руководителей», – сообщил директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.

Тренажер представляет собой учебный комплекс, в котором содержится 130 кейсов с разными уровнями сложности. В процессе решения задач педагоги взаимодействуют с виртуальными детьми, каждый из которых имеет свои возрастные особенности. Такой формат позволяет классным руководителям отрабатывать базовые навыки взаимодействия с ребенком без риска негативных последствий для реальных детей.

Также во время работы педагог может обратиться за помощью к виртуальному наставнику или воспользоваться подсказками чат-бота и пройти виртуальное обучение.

Во время работы тренажер составляет автоматизированный отчет о педагогическом стиле классного руководителя, который с ним работает, чтобы представить как  те направления в его личных установках и работе, которые следует развивать, так и те, что уже очень хорошо сформированы.

После апробации тренажер будет доступен всем классным руководителям Москвы. Демоверсия тренажера будет размещена на сайте Московского центра развития кадрового потенциала образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

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