Виртуальный тренажер для классных руководителей проходит апробацию в московских школах
Виртуальный тренажер для классных руководителей проходит апробацию в московских школах, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.
Первыми учебными заведениями стали школа на Юго-Востоке им. Маршала В.И. Чуйкова и школа № 1474.
Тренажер разработан командой Московского центра развития кадрового потенциала образования.
«Мы разработали такие диагностические инструменты, которые индивидуально для каждого человека подбирают кейсовые задания и дают возможность увидеть динамику его профессионального роста. Тренажер не только помогает в выявлении профессиональных дефицитов, их устранении, но и формирует практические навыки. Это системное решение для повышения квалификации классных руководителей», – сообщил директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.
Тренажер представляет собой учебный комплекс, в котором содержится 130 кейсов с разными уровнями сложности. В процессе решения задач педагоги взаимодействуют с виртуальными детьми, каждый из которых имеет свои возрастные особенности. Такой формат позволяет классным руководителям отрабатывать базовые навыки взаимодействия с ребенком без риска негативных последствий для реальных детей.
Также во время работы педагог может обратиться за помощью к виртуальному наставнику или воспользоваться подсказками чат-бота и пройти виртуальное обучение.
Во время работы тренажер составляет автоматизированный отчет о педагогическом стиле классного руководителя, который с ним работает, чтобы представить как те направления в его личных установках и работе, которые следует развивать, так и те, что уже очень хорошо сформированы.
После апробации тренажер будет доступен всем классным руководителям Москвы. Демоверсия тренажера будет размещена на сайте Московского центра развития кадрового потенциала образования.