Во время осенних каникул в Сургуте откроются 48 онлайн-лагерей

Лидия Мартынова

Во время осенних каникул в Сургуте будет работать 48 онлайн-лагерей, сообщает интернет-портал «Новости Югры».

42 лагеря откроются на базе школ, шесть – на базе учреждений культуры. К занятиям смогут подключиться свыше 3 тысяч детей, каждый сможет выбрать программу в соответствии со своими запросами.

«Это будут «умные каникулы» – с интеллектуальными и творческими программами», – рассказала заместитель главы Сургута Анна Томазова.

Она уточнила, что очных занятий в учреждениях дополнительного образования не будет.

Каникулы в регионе продлятся с 26 октября по 9 ноября.