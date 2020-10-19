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Во время осенних каникул в Сургуте откроются 48 онлайн-лагерей

Во время осенних каникул в Сургуте откроются 48 онлайн-лагерей

Во время осенних каникул в Сургуте будет работать 48 онлайн-лагерей, сообщает интернет-портал «Новости Югры».

42 лагеря откроются на базе школ, шесть – на базе учреждений культуры. К занятиям смогут подключиться свыше 3 тысяч детей, каждый сможет выбрать программу в соответствии со своими запросами.

«Это будут «умные каникулы» – с интеллектуальными и творческими программами», – рассказала заместитель главы Сургута Анна Томазова.
Она уточнила, что очных занятий в учреждениях дополнительного образования не будет.

Каникулы в регионе продлятся с 26 октября по 9 ноября.

# Общество
По материалам: edu.ru

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