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Взрыв элеватора в Харькове попал на впечатляющие видео

Взрыв элеватора в Харькове попал на впечатляющие видео

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Харькове в районе Южного вокзала расчищают место для новостроек. Мешавшее застройщикам здание заброшенного элеватора было решено взорвать. Плановый подрыв состоялся 18 октября, кирпичная конструкция высотой около 25 метров превратилась в гору обломков. Видео опубликовал харьковчанин Евгений Хаустов.

После подрыва на месте элеватора остался бетонный остов, а также силосные башни. Застройщики в комментарии Суспільне. Харьков пообещали, что полностью расчистка территории на месте элеватора должна завершиться до февраля 2021 года

Чтобы избежать непредвиденных осложнений, для подрыва элеватора был выбран выходной день, а улицу рядом с местом работ заблаговременно перекрыли для пешеходов и транспорта. После взрыва на месте работает инженерная техника.

Фото kharkiv1654/Facebook

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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