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За что Чимин хотел убить Намджуна?

За что Чимин хотел убить Намджуна?

В 8 эпизоде шоу «In The SOOP» айдолы сразились в интеллектуальной игре, которая, в некоторой степени, была похожа на «Мафию». Несколько хороших персонажей из Авалона должны были вычислить Мерлина (Merlin). Как думаете, кому досталась карточка главного злодея? Если вы поставили на… Чонгука (Jungkook), вы проиграли, АРМИ. Убийцей в игре был Чимин (Jimin)! Догадались?! Страшнее всего пришлось Намджуну (Namjoon) с карточкой Мерлина, ведь ЧимЧим охотился на него всю игру!


[media=https://twitter.com/_NIALLINA_/status/1316092155086213121?ref_src=twsrc%5Etfw]

Итак, предлагаем вам представить общий стол с айдолами BTS, присесть на стул и окунуться в атмосферу исторического квеста… Джин (Jin) раздает каждому из вас по карточке. Трусишка Ви (V) уже в который раз отказывается от заданий, а Джуни шутливо обвиняет его в нечестной игре.

[media=https://twitter.com/archivegukk/status/1316437633422237699?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Ты троль!»

— кричит он на ТТ.
[media=https://twitter.com/btseoulove/status/1316044679746596865?ref_src=twsrc%5Etfw]

Что же, возможно, RM прав. Ведь ТэТэшка еще и бросал свою команду на произвол судьбы. Ну и игрок! Джей-Хоуп (J-Hope) неплохо отыгрывает партии, но к концу игры вы смотрите на каждого игрока с подозрением. Только не думайте, что «мафией» был Чонги. Он до сих пор пытается разобраться в правилах… Точно невиновен!

[media=https://twitter.com/sugaIegend/status/1316052152377278466?ref_src=twsrc%5Etfw]

А вот Чимин… Оставим интригу. Посмотрите полную версию эпизода «In The SOOP», чтобы узнать, поймали ли хитрого убийцу Мерлина!

[media=https://twitter.com/vantends/status/1315993318682050560?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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