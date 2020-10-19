Завтра космический аппарат OSIRIS-REx предпримет первую попытку добыть образец грунта с астероида

Вадим Карасев

Во вторник, 20 октября, автоматический аппарат OSIRIS-REx, запущенный NASA в 2016 году, должен будет провести первый забор образцов грунта с астероида Бенну. Изначально операция была запланирована на август, но из-за организационных трудностей, вызванных пандемией коронавируса, ее пришлось перенести на октябрь.

Сейчас OSIRIS-REx находится на стационарной орбите на высоте 750 метров от поверхности астероида. На спуск ему потребуется четыре часа. В результате он должен будет зависнуть недалеко от поверхности над плоской площадкой размером «в несколько парковочных мест» в центре кратера Найтингейл.

Аппарат снабжен устройством TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism), отдаленно напоминающим игровые автоматы, в которых человек, управляя манипулятором, должен достать игрушку. Выдвижной манипулятор длиной 3,35 метра снабжен вакуумной камерой. Всего на 5–10 секунд он будет прижат к поверхности Бенну, и в этот момент микровзрыв сжатого азота поднимет вверх измельченный грунт, который и захватит TAGSAM. Особая камера SamCam будет фиксировать весь процесс. Ученые рассчитывают добыть не менее 60 граммов астероидного грунта. Если первый заход окажется неудачным, OSIRIS-REx повторит попытку в другой день. Таких попыток можно сделать не более трех, так как аппарат снабжен тремя баллонами с азотом. Если все попытки окажутся удачными, ученые могут получить до двух килограммов грунта. На Землю добытые образцы будут доставлены в 2023 году.

Первые образцы вещества других небесных тел были доставлены на Землю в 1960–1970-х годах, когда американские пилотируемые корабли программы «Аполлон» и советские автоматические станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24» привезли на Землю лунный грунт. В 2006 году ученым удалось получить и доставить на Землю образцы кометного вещества. Это сделала автоматическая станция NASA «Стардаст», совершившая сближение с кометой 81P/Вильда. В 2010 году японский аппарат «Хаябуса» доставил капсулу с микрочастицами грунта астероида Исикава. Сейчас на обратном пути к Земле находится «Хаябуса-2», который везет образцы с астероида Рюгу. Он должен достигнуть Земли в декабре этого года.