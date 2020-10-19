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Зажигательные танцы от жены и трогательное поздравление от дочери: как Дмитрий Песков отметил день рождения

Зажигательные танцы от жены и трогательное поздравление от дочери: как Дмитрий Песков отметил день рождения

17 октября пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову исполнилось 53 года. Поздравлять именинники его близкие начали еще в социальных сетях с самого утра. 45-летняя супруга Пескова Татьяна Навка поделилась в инстаграме серией совместных снимков и призналась ему в любви.


Спасибо за то, что ты есть, за то, что ты моя любовь, моя опора, мой друг, и за то, что у нас есть наша Надежда. С днем рождения, мой любимый!

— написала экс-фигуристка.


Шестилетняя дочь пары Надя подготовила для своего папы настоящий сюрприз — она не просто прочитала для него стихотворение, а устроила целое театрализованное представление.

 

 

Актриса! Традиционное поздравление папе! Как всегда творческое оформление, экспромт от Надежды Песковой,

— прокомментировала Татьяна.

Ее подписчики с ней согласились, отметив, что из Нади действительно вырастет настоящая артистка.

Друзьям именинника выпала возможность поздравить его лично — вечером гости собрались в одном из столичных ресторанов, где и состоялась праздничная вечеринка по случаю дня рождения Дмирий Пескова. Поздравить его приехали Николай Басков, Эмин Агаларов, Любовь Успенская, Григорий Лепс и многие другие.

Для мужа Татьяна Навка приготовила сюрприз — вместе со своим партнером по льду Романом Костомаровым она исполнила рок-н-ролл. Ну а с ним самим станцевала медленный романтичный танец под выступление Эмина Агаларова.


Татьяна Навка и Роман Костомаров
Татьяна Навка и Дмитрий Песков
Любовь Успенская и Татьяна НавкаНо танцы были не единственным подарком от Навки мужу. Специально для него был приготовлен праздничный торт, украшенный фигурками в виде серебристых коньков. Выступила для именинника и 20-летняя дочь Навки от Александра Жулина Саша, которая пробует себя в музыке. Она исполнила для него песню.


Саша Жулина
Маргарита СимоньянБыли ли на празднике дети Пескова от предыдущих отношений, неизвестно — на фото и видео с торжества они не засветились.


 

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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