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Жилой комплекс Виноград

ЖК находится в Новосибирске в центральной части Первомайского района. Его застройщик ООО «Дом Солнца». Каждый желающий жить комфортно может приобрести 1 или 2 комнатные квартиры класса эконом.

Адрес, инфраструктура

Улица Виноградова украсилась новым жилым комплексом под номером 5. Остановка Шмидта находится в нескольких минутах ходьбы, что позволяет быстро добираться в любые районы Новосибирска. Для более подробного описания жилого комплекса стоит перейти по ссылке https://novostroyki.bpru.ru/zhiloy-kompleks/novosibirsk/vinograd.

Возле нового жилого дома есть различные инфраструктуры, которые идеально подходят для молодых семей. Это детские садики, школы. Кроме того, рядом есть несколько поликлиник, магазинов, имеется красивый парк для семейного досуга и прогулок.

Этот ЖК имеет уникальность по сравнению с другим типом жилья. Это в первую очередь доступность по цене и комфортабельность проживания. Архитектура имеет яркий дизайн, а озеленение двора придется по вкусу многим жильцам.

В создании здания было применено нестандартное остекление. Это позволило сделать освещение квартир более лучшим. Дом визуально стал выше. ЖК «Виноград» является оптимальным сооружением для безопасного и удобного проживания.

Описание

Стоит рассмотреть более подробно внутреннее и внешнее обустройство жилого дома. На придомовой территории имеется место для отдыха, площадки для занятий спортом или для детских игр. Это позволяет приятно проводить время на площадке взрослым и детям любого возраста.

Во дворе располагается подсветка для включения ее вечером и ночью с применением дизайнерских решений. Для удобства жильцов во дворе есть Вай-Фай, розетки для зарядки телефонов. Территория огороженная, что является препятствием для проникновения на нее посторонних лиц. Кроме того, ведется видеонаблюдение.

Внутреннее оформление различное. Имеется:

  • 17 этажей;
  • Потолки высотой 2,74 м.;
  • Различные расположения комнат;
  • Прочная входная дверь;
  • Витражное остекление лоджий;
  • Плановое расположение розеток, выключателей.

Сделать под свои потребности ремонт будет просто. Стены уже содержат штукатурку, потребуется выбрать стилистику и начать ремонтные работы.

Молодые семьи, которые только поженились или уже имеющие детей, будут чувствовать себя в этом жилом комплексе очень комфортно. Это хорошее вложение денег и вклад в свое будущее.

# Недвижимость

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