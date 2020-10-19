Жилой комплекс Виноград
ЖК находится в Новосибирске в центральной части Первомайского района. Его застройщик ООО «Дом Солнца». Каждый желающий жить комфортно может приобрести 1 или 2 комнатные квартиры класса эконом.
Адрес, инфраструктура
Улица Виноградова украсилась новым жилым комплексом под номером 5. Остановка Шмидта находится в нескольких минутах ходьбы, что позволяет быстро добираться в любые районы Новосибирска. Для более подробного описания жилого комплекса стоит перейти по ссылке https://novostroyki.bpru.ru/zhiloy-kompleks/novosibirsk/vinograd.
Возле нового жилого дома есть различные инфраструктуры, которые идеально подходят для молодых семей. Это детские садики, школы. Кроме того, рядом есть несколько поликлиник, магазинов, имеется красивый парк для семейного досуга и прогулок.
Этот ЖК имеет уникальность по сравнению с другим типом жилья. Это в первую очередь доступность по цене и комфортабельность проживания. Архитектура имеет яркий дизайн, а озеленение двора придется по вкусу многим жильцам.
В создании здания было применено нестандартное остекление. Это позволило сделать освещение квартир более лучшим. Дом визуально стал выше. ЖК «Виноград» является оптимальным сооружением для безопасного и удобного проживания.
Описание
Стоит рассмотреть более подробно внутреннее и внешнее обустройство жилого дома. На придомовой территории имеется место для отдыха, площадки для занятий спортом или для детских игр. Это позволяет приятно проводить время на площадке взрослым и детям любого возраста.
Во дворе располагается подсветка для включения ее вечером и ночью с применением дизайнерских решений. Для удобства жильцов во дворе есть Вай-Фай, розетки для зарядки телефонов. Территория огороженная, что является препятствием для проникновения на нее посторонних лиц. Кроме того, ведется видеонаблюдение.
Внутреннее оформление различное. Имеется:
- 17 этажей;
- Потолки высотой 2,74 м.;
- Различные расположения комнат;
- Прочная входная дверь;
- Витражное остекление лоджий;
- Плановое расположение розеток, выключателей.
Сделать под свои потребности ремонт будет просто. Стены уже содержат штукатурку, потребуется выбрать стилистику и начать ремонтные работы.
Молодые семьи, которые только поженились или уже имеющие детей, будут чувствовать себя в этом жилом комплексе очень комфортно. Это хорошее вложение денег и вклад в свое будущее.