Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на пляже

Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на пляже

Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на пляже

Осень в самом разгаре, но, пока одни звезды устраивают традиционные фотосессии в стиле "листья желтые по городу кружатся", другие все еще не готовы смириться с уходом лета и проститься с бикини. Так, Светлана Лобода, Рита Дакота, Оксана Самойлова, Сергей Лазарев, Светлана Бондарчук и другие уже утеплились в соответствии с октябрьскими погодами, а Надежда Оболенцева, Юлианна Караулова, Елена Перминова, Настя Ивлеева и прочие адепты здорового образа жизни (а заодно и обладательницы стройных фигур) демонстрируют легкомысленные наряды, как будто на дворе все еще июль. Объединяет всех одно — очередной период ретроградного Меркурия, с которым каждый справляется как может.

Молодожены Янис Тимма и Анна Седокова наслаждаются медовым месяцем, Тимати празднует день рождения сына, а Ким Кардашьян и Канье Уэст позируют вместе, развеивая слухи о проблемах в браке.

Самые интересные снимки – в нашей подборке!


Рита Дакота с дочерью


Полина Гагарина с сыном


Дарья Клюкина


Елена Летучая


Ирина Шейк


Анастасия Решетова


Рианна


Бритни Спирс и Сэм Асгари


Эшли Грэм


Светлана Лобода


Кейт Бекинсейл


Канье Уэст и Ким Кардашьян


Елена Перминова


Барбара Палвин


Кейт Хадсон с дочерью


Серена Уильямс


Светлана Ходченкова


Натали Портман


Люк Эванс


Кристина Асмус


Настя Каменских


Ани Лорак


Feduk


Янис Тимма и Анна Седокова


Тимати с сыном


Клава Кока


Оксана Самойлова с детьми


Полина Киценко


Яна Рудковская с сыном


Екатерина Варнава


Джессика Симпсон


Юлианна Караулова


Кети Топурия


Рита Ора


Тина Канделаки


Настя Ивлеева


Рената Литвинова


Виктория Шелягова


Елена Темникова


Кайли Дженнер


Эмили Ратажковски


Рассел Уилсон и Сиара


Светлана Бондарчук


Джорджина Родригес


Ксения Собчак и Константин Богомолов


Пелагея и Дима Билан


Тесс Холлидей


Нюша


Кайя Гербер


Ева Лонгория с сыном


Синди Кроуфорд


Надежда Оболенцева


Джаред Лето


Сергей Лазарев


Риз Уизерспун
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"
В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"
Елизавета II помиловала убийцу, который помог остановить теракт в Лондоне
Елизавета II помиловала убийцу, который помог остановить теракт в
Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на пляже
Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на
Исследование Survation: Более 55% жителей Грузии — за правящую «Мечту»
Исследование Survation: Более 55% жителей Грузии — за правящую «Мечту»
Американские нефтяники не верят, что добыча нефти в США восстановится
Американские нефтяники не верят, что добыча нефти в США восстановится
Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
Трамп "понизил" Макрона в должности
Трамп "понизил" Макрона в должности
Как носить маску, чтобы не запотевали очки?
Как носить маску, чтобы не запотевали очки?
Гороскоп на 2021 год для женщин
Гороскоп на 2021 год для женщин
Из-за сложного вопроса участница "Кто хочет стать миллионером?" облысела
Из-за сложного вопроса участница "Кто хочет стать миллионером?"
Парикмахер BTS чуть не сжег кожу RM
Парикмахер BTS чуть не сжег кожу RM
За что Чимин хотел убить Намджуна?
За что Чимин хотел убить Намджуна?

Топ на сегодня

Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной Польше»
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной
Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия
Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с ювелирными изделиями и аксессуарами
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс

Еще по теме

Звездный Instagram: как знаменитости встречают весну
Звездный Instagram: море, солнце, пляж — от Бали до Майами
Звездный Instagram: селфи всех видов, или Еще одна неделя карантина
Звездный Instagram: у кого и как продолжаются каникулы