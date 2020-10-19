Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на пляже
Сегодня, 06:50 Вадим Карасев
Осень в самом разгаре, но, пока одни звезды устраивают традиционные фотосессии в стиле "листья желтые по городу кружатся", другие все еще не готовы смириться с уходом лета и проститься с бикини. Так, Светлана Лобода, Рита Дакота, Оксана Самойлова, Сергей Лазарев, Светлана Бондарчук и другие уже утеплились в соответствии с октябрьскими погодами, а Надежда Оболенцева, Юлианна Караулова, Елена Перминова, Настя Ивлеева и прочие адепты здорового образа жизни (а заодно и обладательницы стройных фигур) демонстрируют легкомысленные наряды, как будто на дворе все еще июль. Объединяет всех одно — очередной период ретроградного Меркурия, с которым каждый справляется как может.
Молодожены Янис Тимма и Анна Седокова наслаждаются медовым месяцем, Тимати празднует день рождения сына, а Ким Кардашьян и Канье Уэст позируют вместе, развеивая слухи о проблемах в браке.
Самые интересные снимки – в нашей подборке!
Рита Дакота с дочерью
Полина Гагарина с сыном
Дарья Клюкина
Елена Летучая
Ирина Шейк
Анастасия Решетова
Рианна
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Эшли Грэм
Светлана Лобода
Кейт Бекинсейл
Канье Уэст и Ким Кардашьян
Елена Перминова
Барбара Палвин
Кейт Хадсон с дочерью
Серена Уильямс
Светлана Ходченкова
Натали Портман
Люк Эванс
Кристина Асмус
Настя Каменских
Ани Лорак
Feduk
Янис Тимма и Анна Седокова
Тимати с сыном
Клава Кока
Оксана Самойлова с детьми
Полина Киценко
Яна Рудковская с сыном
Екатерина Варнава
Джессика Симпсон
Юлианна Караулова
Кети Топурия
Рита Ора
Тина Канделаки
Настя Ивлеева
Рената Литвинова
Виктория Шелягова
Елена Темникова
Кайли Дженнер
Эмили Ратажковски
Рассел Уилсон и Сиара
Светлана Бондарчук
Джорджина Родригес
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Пелагея и Дима Билан
Тесс Холлидей
Нюша
Кайя Гербер
Ева Лонгория с сыном
Синди Кроуфорд
Надежда Оболенцева
Джаред Лето
Сергей Лазарев
Риз Уизерспун
По материалам: spletnik.ru
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