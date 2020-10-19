Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на пляже

Вадим Карасев

Осень в самом разгаре, но, пока одни звезды устраивают традиционные фотосессии в стиле "листья желтые по городу кружатся", другие все еще не готовы смириться с уходом лета и проститься с бикини. Так, Светлана Лобода, Рита Дакота, Оксана Самойлова, Сергей Лазарев, Светлана Бондарчук и другие уже утеплились в соответствии с октябрьскими погодами, а Надежда Оболенцева, Юлианна Караулова, Елена Перминова, Настя Ивлеева и прочие адепты здорового образа жизни (а заодно и обладательницы стройных фигур) демонстрируют легкомысленные наряды, как будто на дворе все еще июль. Объединяет всех одно — очередной период ретроградного Меркурия, с которым каждый справляется как может.

Молодожены Янис Тимма и Анна Седокова наслаждаются медовым месяцем, Тимати празднует день рождения сына, а Ким Кардашьян и Канье Уэст позируют вместе, развеивая слухи о проблемах в браке.

Самые интересные снимки – в нашей подборке!





Рита Дакота с дочерью





Полина Гагарина с сыном





Дарья Клюкина





Елена Летучая





Ирина Шейк





Анастасия Решетова





Рианна





Бритни Спирс и Сэм Асгари





Эшли Грэм





Светлана Лобода





Кейт Бекинсейл





Канье Уэст и Ким Кардашьян





Елена Перминова





Барбара Палвин





Кейт Хадсон с дочерью





Серена Уильямс





Светлана Ходченкова





Натали Портман





Люк Эванс





Кристина Асмус





Настя Каменских





Ани Лорак





Feduk





Янис Тимма и Анна Седокова





Тимати с сыном





Клава Кока





Оксана Самойлова с детьми





Полина Киценко





Яна Рудковская с сыном





Екатерина Варнава





Джессика Симпсон





Юлианна Караулова





Кети Топурия





Рита Ора





Тина Канделаки





Настя Ивлеева





Рената Литвинова





Виктория Шелягова





Елена Темникова





Кайли Дженнер





Эмили Ратажковски





Рассел Уилсон и Сиара





Светлана Бондарчук





Джорджина Родригес





Ксения Собчак и Константин Богомолов





Пелагея и Дима Билан





Тесс Холлидей





Нюша





Кайя Гербер





Ева Лонгория с сыном





Синди Кроуфорд





Надежда Оболенцева





Джаред Лето





Сергей Лазарев





Риз Уизерспун