Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » 150 школ Подмосковья принимают участие в международном исследовании PISA

150 школ Подмосковья принимают участие в международном исследовании PISA

150 школ Подмосковья принимают участие в международном исследовании PISA

В школах Московской области стартовало исследование по международной модели «PISA для школ», сообщает пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

«До 8 ноября в исследовании уровня образовательных достижений примут участие 150 подмосковных школ – учреждения отобраны в результате независимой выборки из всех школ региона», – информировала министр образования  Московской области Ирина Каклюгина.

В исследовании принимают участие учащиеся в возрасте 15 лет, количество участников определяется выборкой и может быть разным.

«В ходе компьютерного тестирования будет определен уровень владения обучающимися читательской, математической и естественно-научной грамотностью. Исследованием предусмотрена анкета, вопросы которой затрагивают культурные, материальные и образовательные ресурсы семьи. Участие подмосковного региона в исследовании позволит получить независимый анализ о состоянии системы образования и рекомендации по повышению качества общего образования в Московской области», – уточнила Ирина Каклюгина.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

SPLETNIK.RU празднует 13-летие: награждаем блогеров
SPLETNIK.RU празднует 13-летие: награждаем блогеров
Запрещенный в Белоруссии Telegram-канал Nexta сменил название и логотип
Запрещенный в Белоруссии Telegram-канал Nexta сменил название и
Почему не с Европой? США и Румыния недовольны энергополитикой Молдавии
Почему не с Европой? США и Румыния недовольны энергополитикой Молдавии
Чонгук из BTS продал свою роскошную квартиру
Чонгук из BTS продал свою роскошную квартиру
150 школ Подмосковья принимают участие в международном исследовании PISA
150 школ Подмосковья принимают участие в международном исследовании
В сельские школы Якутии поставят современный спортивный инвентарь
В сельские школы Якутии поставят современный спортивный инвентарь
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе «Большие вызовы» в центре «Сириус» в Сочи
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе
Генная терапия смогла восстановить сетчатку и вернуть зрение мышам
Генная терапия смогла восстановить сетчатку и вернуть зрение мышам
США и Румынию беспокоит независимость Молдавии от европейского газа
США и Румынию беспокоит независимость Молдавии от европейского газа
Медведев назвал коронавирус экзаменом для инноваций
Медведев назвал коронавирус экзаменом для инноваций
Тихановская поставила белорусским силовикам "народный ультиматум"
Тихановская поставила белорусским силовикам "народный ультиматум"
Оппозиция Меркурия и Урана 20 октября 2020 года: что нужно сделать Знакам Зодиака
Оппозиция Меркурия и Урана 20 октября 2020 года: что нужно сделать

Топ на сегодня

У Армении свой спрос с НАТО: Турция получила от вас зелёный свет?
У Армении свой спрос с НАТО: Турция получила от вас зелёный свет?
Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд
Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд
Тихановская встретится с властями Польши
Тихановская встретится с властями Польши
Оператор ГТС Украины: Напрямую «Газпром» мог бы продавать газ на границе
Оператор ГТС Украины: Напрямую «Газпром» мог бы продавать газ

Еще по теме

Ученики из 300 подмосковных школ поучаствуют в исследовании PISA
Школы Подмосковья получили высокую оценку в исследовании PISA
Какие школы Подмосковья попали в список лучших в России
Российская начальная школа признана лучшей в мире