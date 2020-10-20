150 школ Подмосковья принимают участие в международном исследовании PISA

Алексей Вольцев

В школах Московской области стартовало исследование по международной модели «PISA для школ», сообщает пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

«До 8 ноября в исследовании уровня образовательных достижений примут участие 150 подмосковных школ – учреждения отобраны в результате независимой выборки из всех школ региона», – информировала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В исследовании принимают участие учащиеся в возрасте 15 лет, количество участников определяется выборкой и может быть разным.

«В ходе компьютерного тестирования будет определен уровень владения обучающимися читательской, математической и естественно-научной грамотностью. Исследованием предусмотрена анкета, вопросы которой затрагивают культурные, материальные и образовательные ресурсы семьи. Участие подмосковного региона в исследовании позволит получить независимый анализ о состоянии системы образования и рекомендации по повышению качества общего образования в Московской области», – уточнила Ирина Каклюгина.