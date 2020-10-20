75-летию атомной промышленности посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»

Алексей Вольцев

19 октября в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте» стартует новая тематическая неделя «Атомная перемена», информирует пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России.

Партнёром недели выступает Госкорпорация «Росатом».

Участники конкурса смогут посетить «атомный» урок, узнают, для чего нужно идти в науку, увидят самый большой ветропарк в России, познакомятся с историей развития атомной промышленности и с работой атомных электростанций. Также конкурсанты «Большой перемены» откроют для себя систему «умных городов Росатома» и поучаствуют в тематических квизах и челленджах от Госкорпорации «Росатом».

19 октября неделю откроет онлайн-лекторий «Как я перестал бояться и полюбил атомную энергетику». Его проведёт ведущий инженер лаборатории реакторных материалов и внутриреакторного контроля Ленинградской атомной электростанции Дмитрий Розидеев.

20 октября в прямом эфире состоится «атомный» урок «Радиация вокруг нас». Его проведёт кандидат физико-математических наук, магистр игры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев. Также в этот день состоится трансляция лекции «Кому стоит заниматься наукой?», которую прочтёт главный научный сотрудник Научно-исследовательского института НПО «ЛУЧ» Сергей Базюк.

21 октября в рамках онлайн-лектория «Ветроэнергетика в России: вызовы и возможности» выступит генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин.

22 октября заместитель генерального директора по управлению проектами АО «Цифровые платформы и решения Умного Города» Александр Стешин и директор направления разработки АО «Цифровые платформы и решения Умного Города» Олег Кучумов расскажут об информационных технологиях в городской среде.

23 октября онлайн-лекторий «Цифровые модели. Северный морской транзитный коридор. Интересные факты об экспедиции» проведёт директор по развитию СМТК «Русатом Карго» Станислав Чуй.

25 октября состоится торжественное закрытие полуфиналов конкурса «Большая перемена». Оно пройдёт одновременно в Ярославской и Ленинградской областях.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Финалистами «Большой перемены» станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 9–10-х классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов – к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9–10-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в МДЦ «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.